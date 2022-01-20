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إجراء أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس
إجراء أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس
من المقرر إجراء أكبر مناورات الناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس/ آذار المقبل، وسيشارك فيها 35 ألف عسكري من 28 دولة، وفقًا لبيان من البعثة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:46+0000
2022-01-20T09:46+0000
رصد عسكري
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وأعلنت البعثة الأمريكية للتحالف على تويتر: "أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية،Cold Response ، من المقرر إجراؤها في أوائل مارس. وسيشارك 35 ألف جندي من 28 دولة".يشار إلى أن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" ستشارك أيضًا في المناورات.
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رصد عسكري

إجراء أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس

09:46 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitskiy  / الذهاب إلى بنك الصوردبابات حلف الناتو
دبابات حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitskiy
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من المقرر إجراء أكبر مناورات الناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس/ آذار المقبل، وسيشارك فيها 35 ألف عسكري من 28 دولة، وفقًا لبيان من البعثة الأمريكية.
وأعلنت البعثة الأمريكية للتحالف على تويتر: "أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية،Cold Response ، من المقرر إجراؤها في أوائل مارس. وسيشارك 35 ألف جندي من 28 دولة".
يشار إلى أن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" ستشارك أيضًا في المناورات.
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