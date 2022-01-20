تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220120/إجراء-أكبر-مناورات-للناتو-خارج-الدائرة-القطبية-الشمالية-في-أوائل-مارس-1056727283.html
إجراء أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس
إجراء أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس
من المقرر إجراء أكبر مناورات الناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس/ آذار المقبل، وسيشارك فيها 35 ألف عسكري من 28 دولة، وفقًا لبيان من البعثة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:46+0000
2022-01-20T09:46+0000
2022-01-20T09:46+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103868/11/1038681157_0:53:3329:1926_1920x0_80_0_0_645bff3c083088d8e62d4cc219a3a62b.jpg
وأعلنت البعثة الأمريكية للتحالف على تويتر: "أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية،Cold Response ، من المقرر إجراؤها في أوائل مارس. وسيشارك 35 ألف جندي من 28 دولة".يشار إلى أن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" ستشارك أيضًا في المناورات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103868/11/1038681157_345:0:2984:1979_1920x0_80_0_0_3b3d4efe1a0fb6b8a484e323b172800a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إجراء أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس
من المقرر إجراء أكبر مناورات الناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية في أوائل مارس/ آذار المقبل، وسيشارك فيها 35 ألف عسكري من 28 دولة، وفقًا لبيان من البعثة الأمريكية.
وأعلنت البعثة الأمريكية للتحالف على تويتر: "أكبر مناورات للناتو خارج الدائرة القطبية الشمالية،Cold Response ، من المقرر إجراؤها في أوائل مارس. وسيشارك 35 ألف جندي من 28 دولة".
يشار إلى أن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" ستشارك أيضًا في المناورات.