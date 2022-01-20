إجراء مناورات روسية ـ صينية ـ إيرانية في خليج عمان في الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري

وقالت: "في الفترة من 18 يناير إلى 22 يناير من هذا العام، تجري المناورة البحرية الروسية - الصينية - الإيرانية CHIRU-2Q22 في خليج عمان (الجزء الشمالي من بحر العرب) والمجال الجوي فوقه. وتشارك من الجانب الروسي، مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ وطراد الصواريخ فارياغ والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات الأدميرال تريبوتس والناقلة البحرية الكبيرة بوريس بوتوما".وتم التأكيد على أنه سيتم إطلاق نيران مدفعية على هدف بحري خلال التدريب، وسيتم إجراء مناورات تكتيكية مشتركة، والبحث والإنقاذ في البحر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم أنشطة التفتيش والإفراج عن السفينة التي استولى عليها القراصنة.في المستقبل، ستستمر مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التحرك إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث ستشارك مع قوات الأسطول الشمالي وبحر البلطيق في تدريبات تجمع الأسطول البحري.
أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المناورات البحرية الروسية - الصينية - الإيرانية "تشيرو" تجري في خليج عمان في الفترة من 18 إلى 22 يناير/ كانون الثاني.
وقالت: "في الفترة من 18 يناير إلى 22 يناير من هذا العام، تجري المناورة البحرية الروسية - الصينية - الإيرانية CHIRU-2Q22 في خليج عمان (الجزء الشمالي من بحر العرب) والمجال الجوي فوقه. وتشارك من الجانب الروسي، مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ وطراد الصواريخ فارياغ والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات الأدميرال تريبوتس والناقلة البحرية الكبيرة بوريس بوتوما".
وتم التأكيد على أنه سيتم إطلاق نيران مدفعية على هدف بحري خلال التدريب، وسيتم إجراء مناورات تكتيكية مشتركة، والبحث والإنقاذ في البحر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم أنشطة التفتيش والإفراج عن السفينة التي استولى عليها القراصنة.
في المستقبل، ستستمر مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التحرك إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث ستشارك مع قوات الأسطول الشمالي وبحر البلطيق في تدريبات تجمع الأسطول البحري.