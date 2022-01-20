إسرائيل تتعاقد مع "تيسنكروب" الألمانية لشراء 3 غواصات بقيمة 3.4 مليار دولار

رام الله - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان: "وقعنا مع شركة بناء السفن الألمانية تيسنكروب اتفاقية لإنتاج 3 غواصات متطورة لسلاح البحرية الإسرائيلي بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، وسيتم تسليم أول غواصلة خلال 9 سنوات، وستكون من بين الأكثر تطورا في العالم".
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيع اتفاق مع شركة "تيسنكروب" الألمانية، لشراء 3 غواصات متطورة لسلاح البحرية بقيمة 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار).
رام الله - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان: "وقعنا مع شركة بناء السفن الألمانية تيسنكروب اتفاقية لإنتاج 3 غواصات متطورة لسلاح البحرية الإسرائيلي بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، وسيتم تسليم أول غواصلة خلال 9 سنوات، وستكون من بين الأكثر تطورا في العالم".