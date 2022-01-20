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إسرائيل تتعاقد مع "تيسنكروب" الألمانية لشراء 3 غواصات بقيمة 3.4 مليار دولار
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إسرائيل تتعاقد مع "تيسنكروب" الألمانية لشراء 3 غواصات بقيمة 3.4 مليار دولار
إسرائيل تتعاقد مع "تيسنكروب" الألمانية لشراء 3 غواصات بقيمة 3.4 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيع اتفاق مع شركة "تيسنكروب" الألمانية، لشراء 3 غواصات متطورة لسلاح البحرية بقيمة 3 مليارات يورو (3.4 مليار... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T07:43+0000
2022-01-20T07:47+0000
رصد عسكري
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رام الله - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان: "وقعنا مع شركة بناء السفن الألمانية تيسنكروب اتفاقية لإنتاج 3 غواصات متطورة لسلاح البحرية الإسرائيلي بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، وسيتم تسليم أول غواصلة خلال 9 سنوات، وستكون من بين الأكثر تطورا في العالم".
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رصد عسكري

إسرائيل تتعاقد مع "تيسنكروب" الألمانية لشراء 3 غواصات بقيمة 3.4 مليار دولار

07:43 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 20.01.2022)
CC BY-SA 2.0 / Darkone / U 995, Naval Museum in Laboe near Kiel, Germanyغواصة ألمانية من طراز U-995
غواصة ألمانية من طراز U-995 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Darkone / U 995, Naval Museum in Laboe near Kiel, Germany
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيع اتفاق مع شركة "تيسنكروب" الألمانية، لشراء 3 غواصات متطورة لسلاح البحرية بقيمة 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار).
رام الله - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان: "وقعنا مع شركة بناء السفن الألمانية تيسنكروب اتفاقية لإنتاج 3 غواصات متطورة لسلاح البحرية الإسرائيلي بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، وسيتم تسليم أول غواصلة خلال 9 سنوات، وستكون من بين الأكثر تطورا في العالم".
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