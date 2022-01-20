الأقل ضجيجا والأقدر على التخفي... روسيا تبني غواصة القرن الـ21

وكشف ميخائيل بودنيتشينكو، مدير عام مصنع "سيفماش"، في حديث مع مجلة "زافود" أن غواصة القرن الـ21" تحمل اسم مدينة قازان.وكشف مدير المصنع أيضا أن غواصة "قازان" هي الغواصة الأقل ضجيجا. وهذا يعني أنها تفوق غواصات الأسطول الروسي الأخرى قدرة على التخفي وتفادي الرصد من الرادارات.وأصبحت غواصة "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية هي الأقل ضجيجا بسبب احتوائها على المعدات العصرية وأجهزة الكمبيوتر والتقنيات المعلوماتية المتطورة.وانضمت غواصة "قازان" إلى الأسطول الروسي في عام 2021.وكان قائد فرقة غواصات الأسطول الروسي في بحار الشمال، الأميرال ألكسندر زارينكوف، قد صرح بأن غواصة "قازان" قادرة على حمل صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية لضرب الأهداف الأرضية والبحرية.وتستطيع غواصة "قازان" الغوص إلى عمق 600 متر. وتحتوي على 8 قواذف لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" و"تسيركون" و10 قواذف أخرى لإطلاق 32 صاروخا و30 طوربيدا. ويقودها طاقم متكون من 85 فردا.