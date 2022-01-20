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https://arabic.sputniknews.com/20220120/الأهلي-المصري-ينعى-مدربه-السابق-1056725207.html
الأهلي المصري ينعى مدربه السابق
الأهلي المصري ينعى مدربه السابق
نعى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري المدرب السابق للفريق، الألماني هانز يورجن دورنر "ديكسي" الذي وافته المنية أمس الأربعاء. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:04+0000
2022-01-20T09:04+0000
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ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أفكارنا وصلواتنا مع عائلة وأصدقاء مدربنا السابق، هانز يورجن دورنر "ديكسي" فلترقد روحه بسلام".وتابع البيان أن "محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة، يرسلون تعازيهم إلى الاتحاد الألماني وأصدقاء وأسرة مدربنا السابق ديكسي".وأعلنت وفاة ديسكي أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض ، و"ديسكي" هو أحد المدربين الذين تولوا مهمة تدريب النادي الأهلي في موسم 2001-2002 خلفًا للمدرب تسوبيل ولكنه لم يستمر طويلًا داخل النادي.ويعد ديسكي أحد نجوم كرة القدم الألمانية والأوروبية، ونعاه الكثيرون من نجوم الكرة حول العالم.
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الأهلي المصري ينعى مدربه السابق

09:04 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / ELMER MAGALLANESرئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / ELMER MAGALLANES
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نعى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري المدرب السابق للفريق، الألماني هانز يورجن دورنر "ديكسي" الذي وافته المنية أمس الأربعاء.
ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أفكارنا وصلواتنا مع عائلة وأصدقاء مدربنا السابق، هانز يورجن دورنر "ديكسي" فلترقد روحه بسلام".
وتابع البيان أن "محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة، يرسلون تعازيهم إلى الاتحاد الألماني وأصدقاء وأسرة مدربنا السابق ديكسي".
وأعلنت وفاة ديسكي أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض ، و"ديسكي" هو أحد المدربين الذين تولوا مهمة تدريب النادي الأهلي في موسم 2001-2002 خلفًا للمدرب تسوبيل ولكنه لم يستمر طويلًا داخل النادي.
ويعد ديسكي أحد نجوم كرة القدم الألمانية والأوروبية، ونعاه الكثيرون من نجوم الكرة حول العالم.
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