الخارجية الروسية ترد على الاتهامات بـ "التحضير لغزو" أوكرانيا

وأضافت "في الوقت الحاضر، أصبح المسؤولون في وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية أكثر نشاطًا في تكرار التكهنات حول غزو روسيا الوشيك لأوكرانيا", متابعة، "نحن مقتنعون بأن الهدف من هذه الحملة هو خلق غطاء إعلامي لإعدادهم الاستفزازات واسعة النطاق، بما في ذلك ذات الطابع العسكري، والتي يمكن أن يكون لها عواقب مأساوية على الأمن الإقليمي والعالمي".وقالت: "للأسف، تأكدت مخاوفنا من خلال التقارير الأخيرة التي تظهر في وسائل الإعلام، فمنذ عدة أيام، ترسل بريطانيا أسلحة إلى أوكرانيا بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لسلاحها الجوي. ومن الواضح بالفعل أنه تم تنظيم ست رحلات على الأقل، ومن المعروف أن "الأنظمة المحمولة المضادة للدبابات سيتم توريدها للاستخدام في المناطق الحضرية".وتابعت: إضافة إلى ذلك، "تم إرسال أكثر من 200 عنصر كوماندوز من قبل كندا بحجة حراسة سفارتها".أشارت زاخاروفا أيضًا إلى الدعم الواسع النطاق الذي قدمته الولايات المتحدة: في المجموع، من 2014 إلى 2021 ، قدمت واشنطن مساعدة إلى كييف قرابة 2.5 مليار دولار.وخلصت زاخاروفا إلى أن روسيا تدعو الدول الغربية إلى "وقف عسكرة أوكرانيا".
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، إن التصريحات الأمريكية بشأن الإعداد المزعوم "لهجوم روسي" على أوكرانيا ضرورية لخلق خلفية لاستفزازاتهم العسكرية واسعة النطاق.
وأضافت "في الوقت الحاضر، أصبح المسؤولون في وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية أكثر نشاطًا في تكرار التكهنات حول غزو روسيا الوشيك لأوكرانيا", متابعة، "نحن مقتنعون بأن الهدف من هذه الحملة هو خلق غطاء إعلامي لإعدادهم الاستفزازات واسعة النطاق، بما في ذلك ذات الطابع العسكري، والتي يمكن أن يكون لها عواقب مأساوية على الأمن الإقليمي والعالمي".
وقالت: "للأسف، تأكدت مخاوفنا من خلال التقارير الأخيرة التي تظهر في وسائل الإعلام، فمنذ عدة أيام، ترسل بريطانيا أسلحة إلى أوكرانيا بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لسلاحها الجوي. ومن الواضح بالفعل أنه تم تنظيم ست رحلات على الأقل، ومن المعروف أن "الأنظمة المحمولة المضادة للدبابات سيتم توريدها للاستخدام في المناطق الحضرية".