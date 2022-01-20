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السودان يعلن التشكيلة الحكومية الجديدة
السودان يعلن التشكيلة الحكومية الجديدة
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T20:21+0000
2022-01-20T20:21+0000
أخبار السودان اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لبيان مجلس السيادة الانتقالي، أصدر البرهان قرارا بتكليف مسؤولين بمهام بالوزارات، وجاء اختيار الوزراء كالتالي:يشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.وتضمنت قرارات البرهان إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.ومع ذلك، أعلن عبد الله حمدوك في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.ووجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/ يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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أخبار السودان اليوم

السودان يعلن التشكيلة الحكومية الجديدة

20:21 GMT 20.01.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة.
القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لبيان مجلس السيادة الانتقالي، أصدر البرهان قرارا بتكليف مسؤولين بمهام بالوزارات، وجاء اختيار الوزراء كالتالي:
1.
علي الصادق علي وزيرا للخارجية
2.
ضو البيت عبد الرحمن منصور وزيرا للري
3.
غراهام عبد القادر وزيرا للثقافة والإعلام
4.
محمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط
5.
عثمان حسين عثمان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
6.
أبو بكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم وزيرا للتنمية العمرانية والطرق والجسور
7.
أبو بكر عمر البشري أحمد وزيرا للزراعة والغابات
8.
بتول عباس علام عوض وزيرة للصناعة
9.
آمال صالح سعد وزيرة للتجارة والتموين
10.
عادل حسن محمد حسين وزيرا للاتصالات والتحول الرقمي
11.
أحلام مدني مهدي وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي
12.
هيثم محمد إبراهيم وزيرا للصحة
13.
سعاد الطيب حسن وزيرة للعمل والإصلاح الإداري
14.
عبد العاطي أحمد عباس وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
15.
أيمن سيد سليم وزيرا للشباب والرياضة
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يشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتضمنت قرارات البرهان إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
ومع ذلك، أعلن عبد الله حمدوك في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
ووجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/ يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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