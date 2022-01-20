العراق يوقع عقدا مع شركة صينية لتطوير حقل المنصورية الغازي

وذكر المكتب الإعلامي لوزير النفط في بيان مقتضب نقلته "الفرات نيوز": "برعاية وزير النفط أقيم حفل توقيع عقد تطوير وإنتاج حقل المنصورية الغازي مع شركة ساينوبك الصينية بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا".يقع حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى على مساحة 150 كم مربع ويبلغ احتياطي الغاز الحر أكثر من 4.5 تريليونات قدم مكعب قياسي وفقا لتقديرات وزارة النفط العراقية.وكانت وزارة النفط قد أعلنت، خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ضمن جولة التراخيص الثالثة، فوز ائتلاف شركات (تي بي أي أو) التركية وكويت إنرجي وكوكاز الكورية بالاستثمار في حقل المنصورية الغازي، لكنها قررت في أكتوبر 2020 إلغاء العقد مع ائتلاف الشركات بسبب التلكؤ في العمل.
وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عقدا مع شركة "ساينوبك" الصينية لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير النفط في بيان مقتضب نقلته "الفرات نيوز": "برعاية وزير النفط أقيم حفل توقيع عقد تطوير وإنتاج حقل المنصورية الغازي مع شركة ساينوبك الصينية بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا".
يقع حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى على مساحة 150 كم مربع ويبلغ احتياطي الغاز الحر أكثر من 4.5 تريليونات قدم مكعب قياسي وفقا لتقديرات وزارة النفط العراقية.
وكانت وزارة النفط قد أعلنت، خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ضمن جولة التراخيص الثالثة، فوز ائتلاف شركات (تي بي أي أو) التركية وكويت إنرجي وكوكاز الكورية بالاستثمار في حقل المنصورية الغازي، لكنها قررت في أكتوبر 2020 إلغاء العقد مع ائتلاف الشركات بسبب التلكؤ في العمل.