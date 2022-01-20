https://arabic.sputniknews.com/20220120/توقيف-شخصين-في-بريطانيا-على-خلفية-حادث-احتجاز-رهائن-بكنيس-في-تكساس-الأمريكية-1056729316.html

توقيف شخصين في بريطانيا على خلفية حادث احتجاز رهائن بكنيس في تكساس الأمريكية

توقيف شخصين في بريطانيا على خلفية حادث احتجاز رهائن بكنيس في تكساس الأمريكية

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الخميس، القبض على شخصين في مدينتي برمنغهام ومانشستر، على خلفية التحقيقات الجارية في احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T10:30+0000

2022-01-20T10:30+0000

2022-01-20T10:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان، إنها ألقت القبض على شخصين صباح اليوم، وهما قيد التوقيف للاستجواب.وكشفت السلطات الأميركية، السبت، أن رجلا بريطانيا، يدعى مالك فيصل أكرم، يقف وراء احتجاز رهائن داخل كنيس في تكساس؛ وانتهى الأمر بمقتله وهروب الرهائن.ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحادث بأنه "عمل إرهابي".وكانت السلطات البريطانية ألقت القبض على شخصين على خلفية نفس القضية، يوم الأحد الماضي جنوبي مانشستر؛ قبل الإفراج عنهما بعد ذلك، دون توجيه أي اتهامات لهما.وذكرت تقارير سابقة، أن المسلح احتجز، في المعبد اليهودي في كوليفيل، أربعة أشخاص، بينهم حاخام؛ وهدد بتفجير قنابل، وطالب بالإفراج عن امرأة أدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أميركي في أفغانستان، وهي تنفذ عقوبة السجن في الولايات المتحدة، لمدة 86 عاما.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، يدور الحديث عن شقيقة المسلح، وتدعى عافية صديقي، وهي مسجونة في قاعدة جوية بالقرب من فورت وورث في تكساس.

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