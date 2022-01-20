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توقيف شخصين في بريطانيا على خلفية حادث احتجاز رهائن بكنيس في تكساس الأمريكية
توقيف شخصين في بريطانيا على خلفية حادث احتجاز رهائن بكنيس في تكساس الأمريكية
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الخميس، القبض على شخصين في مدينتي برمنغهام ومانشستر، على خلفية التحقيقات الجارية في احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T10:30+0000
2022-01-20T10:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان، إنها ألقت القبض على شخصين صباح اليوم، وهما قيد التوقيف للاستجواب.وكشفت السلطات الأميركية، السبت، أن رجلا بريطانيا، يدعى مالك فيصل أكرم، يقف وراء احتجاز رهائن داخل كنيس في تكساس؛ وانتهى الأمر بمقتله وهروب الرهائن.ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحادث بأنه "عمل إرهابي".وكانت السلطات البريطانية ألقت القبض على شخصين على خلفية نفس القضية، يوم الأحد الماضي جنوبي مانشستر؛ قبل الإفراج عنهما بعد ذلك، دون توجيه أي اتهامات لهما.وذكرت تقارير سابقة، أن المسلح احتجز، في المعبد اليهودي في كوليفيل، أربعة أشخاص، بينهم حاخام؛ وهدد بتفجير قنابل، وطالب بالإفراج عن امرأة أدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أميركي في أفغانستان، وهي تنفذ عقوبة السجن في الولايات المتحدة، لمدة 86 عاما.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، يدور الحديث عن شقيقة المسلح، وتدعى عافية صديقي، وهي مسجونة في قاعدة جوية بالقرب من فورت وورث في تكساس.
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توقيف شخصين في بريطانيا على خلفية حادث احتجاز رهائن بكنيس في تكساس الأمريكية

10:30 GMT 20.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBERإطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس بالولايات المتحدة الأحد 16 يناير 2022
إطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس بالولايات المتحدة الأحد 16 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBER
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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الخميس، القبض على شخصين في مدينتي برمنغهام ومانشستر، على خلفية التحقيقات الجارية في احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس الأمريكية؛ الذي نفذه مواطن بريطاني قبل عدة أيام.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان، إنها ألقت القبض على شخصين صباح اليوم، وهما قيد التوقيف للاستجواب.
وكشفت السلطات الأميركية، السبت، أن رجلا بريطانيا، يدعى مالك فيصل أكرم، يقف وراء احتجاز رهائن داخل كنيس في تكساس؛ وانتهى الأمر بمقتله وهروب الرهائن.
وأشارت التحقيقات الأمريكية إلى وصول أكرم إلى الولايات المتحدة، عبر مطار جون كينيدي، قبل أسبوعين من الحادث.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحادث بأنه "عمل إرهابي".
وكانت السلطات البريطانية ألقت القبض على شخصين على خلفية نفس القضية، يوم الأحد الماضي جنوبي مانشستر؛ قبل الإفراج عنهما بعد ذلك، دون توجيه أي اتهامات لهما.
وذكرت تقارير سابقة، أن المسلح احتجز، في المعبد اليهودي في كوليفيل، أربعة أشخاص، بينهم حاخام؛ وهدد بتفجير قنابل، وطالب بالإفراج عن امرأة أدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أميركي في أفغانستان، وهي تنفذ عقوبة السجن في الولايات المتحدة، لمدة 86 عاما.
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، يدور الحديث عن شقيقة المسلح، وتدعى عافية صديقي، وهي مسجونة في قاعدة جوية بالقرب من فورت وورث في تكساس.
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