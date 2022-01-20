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رئاسة كوريا الجنوبية: اتفاقية تجارة حرة على مائدة مباحثات مون جيه والسيسي في مصر
رئاسة كوريا الجنوبية: اتفاقية تجارة حرة على مائدة مباحثات مون جيه والسيسي في مصر
أكدت رئاسة كوريا الجنوبية أن المباحثات التي سيجريها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ستتضمن دراسة إبرام اتفاقية للتجارة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T10:56+0000
2022-01-20T10:56+0000
رئيس كوريا الجنوبية
السيسي
مصر
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وحسب بيان أصدره المكتب الرئاسي في سيئول ونشرته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، من "المتوقع أن يتفق الرئيسان على دراسة جدوى مشتركة لاتفاقية تجارة حرة ثنائية".ولفت إلى أنه في حال إبرام مثل تلك الاتفاقية "فستكون أول اتفاقية تجارة حرة لكوريا الجنوبية مع دولة أفريقية".وكان رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه- إن" قد وصل أمس الأربعاء إلى مصر، في ختام جولة شملت 3 دول بالمنطقة هي الإمارات والسعودية ومصر.وتعتبر زيارة مون إلى مصر الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20210901/مصر-وكوريا-الجنوبية-تبحثان-زيادة-التعاون-العسكري-بين-البلدين-صور-1050003171.html
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رئيس كوريا الجنوبية, السيسي, مصر

رئاسة كوريا الجنوبية: اتفاقية تجارة حرة على مائدة مباحثات مون جيه والسيسي في مصر

10:56 GMT 20.01.2022
© REUTERS / TT NEWS AGENCYرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
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أكدت رئاسة كوريا الجنوبية أن المباحثات التي سيجريها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ستتضمن دراسة إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وحسب بيان أصدره المكتب الرئاسي في سيئول ونشرته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، من "المتوقع أن يتفق الرئيسان على دراسة جدوى مشتركة لاتفاقية تجارة حرة ثنائية".
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ولفت إلى أنه في حال إبرام مثل تلك الاتفاقية "فستكون أول اتفاقية تجارة حرة لكوريا الجنوبية مع دولة أفريقية".
وكان رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه- إن" قد وصل أمس الأربعاء إلى مصر، في ختام جولة شملت 3 دول بالمنطقة هي الإمارات والسعودية ومصر.
وتعتبر زيارة مون إلى مصر الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما.
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