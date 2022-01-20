روسيا: إما أن يكون هناك حوار أو ستواجه الولايات المتحدة "عواقب مدمرة"

وأضاف شيريميت لوكالة "سبوتنيك"، أن العقوبات الجديدة ستضع حداً لأي حوار، وستسبب في الانقسام بين شعبينا. فهل يريد الأمريكيون أن يطرقوا الباب المغلق "بجبينهم"؟.وتابع: "يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن اتباع مثل تلك المواقف الهدامة، حيث أن عقوباتهم ستكون سببا في إقامة ستار حديدي جديد بين بلدينا". وواصل، قائلا: "روسيا مستعدة لذلك، غير أني أشكك في أن الولايات المتحدة مستعدة هي الأخرى لذلك أيضا"، لافتا إلى أن روسيا لديها أصدقاء أكثر بكثير مما تعتقده واشنطن.وكان النائب الجمهوري جيم بانكس قد قدّم، أمس الأربعاء، مشروعا جديدا لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا. وذلك وفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للكونغرس.كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن العقوبات الجديدة ستشمل مسؤولين روس كبارا ورجال أعمال وصحفيين. بالإضافة إلى ذلك، اتخاذ تدابير ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، وأيضا وقف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا ما دامت تسيطر على شبه جزيرة القرم.
كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن العقوبات الجديدة ستشمل مسؤولين روس كبارا ورجال أعمال وصحفيين. بالإضافة إلى ذلك، اتخاذ تدابير ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، وأيضا وقف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا ما دامت تسيطر على شبه جزيرة القرم.