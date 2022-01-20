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روسيا: إما أن يكون هناك حوار أو ستواجه الولايات المتحدة "عواقب مدمرة"
روسيا: إما أن يكون هناك حوار أو ستواجه الولايات المتحدة "عواقب مدمرة"
قال عضو مجلس الدوما الروسي عن إقليم القرم، ميخائيل شيريميت، اليوم الخميس، إن المشروع الجديد للعقوبات الأمريكية ضد روسيا الاتحادية له طابع مدمر وسيكون سببا في... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T15:16+0000
2022-01-20T15:16+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف شيريميت لوكالة "سبوتنيك"، أن العقوبات الجديدة ستضع حداً لأي حوار، وستسبب في الانقسام بين شعبينا. فهل يريد الأمريكيون أن يطرقوا الباب المغلق "بجبينهم"؟.وتابع: "يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن اتباع مثل تلك المواقف الهدامة، حيث أن عقوباتهم ستكون سببا في إقامة ستار حديدي جديد بين بلدينا". وواصل، قائلا: "روسيا مستعدة لذلك، غير أني أشكك في أن الولايات المتحدة مستعدة هي الأخرى لذلك أيضا"، لافتا إلى أن روسيا لديها أصدقاء أكثر بكثير مما تعتقده واشنطن.وكان النائب الجمهوري جيم بانكس قد قدّم، أمس الأربعاء، مشروعا جديدا لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا. وذلك وفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للكونغرس.كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن العقوبات الجديدة ستشمل مسؤولين روس كبارا ورجال أعمال وصحفيين. بالإضافة إلى ذلك، اتخاذ تدابير ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، وأيضا وقف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا ما دامت تسيطر على شبه جزيرة القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/برلماني-روسي-يوضح-كيف-سترد-موسكو-في-حال-فرضت-واشنطن-عقوبات-جديدة-ضدها-1056753488.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

روسيا: إما أن يكون هناك حوار أو ستواجه الولايات المتحدة "عواقب مدمرة"

15:16 GMT 20.01.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلقي بملاحظاته حول تفجيرات مطار كابل، 26 أغسطس/ آب 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلقي بملاحظاته حول تفجيرات مطار كابل، 26 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قال عضو مجلس الدوما الروسي عن إقليم القرم، ميخائيل شيريميت، اليوم الخميس، إن المشروع الجديد للعقوبات الأمريكية ضد روسيا الاتحادية له طابع مدمر وسيكون سببا في إقامة ستار حديدي بين البلدين.
وأضاف شيريميت لوكالة "سبوتنيك"، أن العقوبات الجديدة ستضع حداً لأي حوار، وستسبب في الانقسام بين شعبينا. فهل يريد الأمريكيون أن يطرقوا الباب المغلق "بجبينهم"؟.
مجلس الدوما الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
برلماني روسي يوضح كيف سترد موسكو في حال فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضدها
14:40 GMT
وتابع: "يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن اتباع مثل تلك المواقف الهدامة، حيث أن عقوباتهم ستكون سببا في إقامة ستار حديدي جديد بين بلدينا".
وواصل، قائلا: "روسيا مستعدة لذلك، غير أني أشكك في أن الولايات المتحدة مستعدة هي الأخرى لذلك أيضا"، لافتا إلى أن روسيا لديها أصدقاء أكثر بكثير مما تعتقده واشنطن.

وأتمّ النائب الروسي، بقوله: "إما أن يكون هناك حوار، أو ستواجه الولايات المتحدة عواقب مدمرة".

وكان النائب الجمهوري جيم بانكس قد قدّم، أمس الأربعاء، مشروعا جديدا لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا. وذلك وفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للكونغرس.
كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن العقوبات الجديدة ستشمل مسؤولين روس كبارا ورجال أعمال وصحفيين. بالإضافة إلى ذلك، اتخاذ تدابير ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، وأيضا وقف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا ما دامت تسيطر على شبه جزيرة القرم.
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