https://arabic.sputniknews.com/20220120/كشف-تفاصيل-جريمة-قتل-بطلة-العالم-المصرية-في-كرة-السرعة-1056728551.html

كشف تفاصيل جريمة قتل بطلة العالم المصرية في كرة السرعة

كشف تفاصيل جريمة قتل بطلة العالم المصرية في كرة السرعة

نجحت أجهزة الأمن المصرية في كشف تفاصيل واقعة مقتل روان محمد الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، وذلك بعد أن عثر على جثتها أعلى سطح مبنى سكني في مدينة دسوق... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T10:28+0000

2022-01-20T10:28+0000

2022-01-20T10:28+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102068/14/1020681420_0:198:3500:2167_1920x0_80_0_0_a9cccb8a96e1a8565d941797057e6475.jpg

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن رجال الشرطة ضبطوا المتهم بقتل روان الحسيني بعد أن رصدته 4 كاميرات مراقبة وهو يحاول سرقة الضحية بالإكراه وعندما قاومته نزع عنها غطاء الرأس وخنقها به وراح يصدم رأسها بالحائط عدة مرات، ثم أخبر والدتها هاتفيا، في اليوم التالي بمكان جثة ابنتها.أظهرت التحقيقات أن المتهم بقتل روان الحسيني مطلوب على ذمة 17 قضية وأنه عتيد الإجرام، وقد ارتكب الجريمة بقصد سرقة الضحية بالإكراه.كما كشفت التحريات عن أن المتهم شاهد المجني عليها تسير في الشارع عقب عودتها من نادي دسوق الرياضي ليلا، فاقتادها بالقوة إلى مدخل أحد المنازل التي كانت تقف أمامه، تبين أن خالتها تقيم فيه، وطلب المتهم من المجني عليها نقودها تحت تهديد السلاح، فقدمت كل ما معها وهو مبلغ 50 جنيها.لم يرض المجرم بالمبلغ الذي أخذه، فأجبر ضحيته على الصعود لأعلى سطح المنزل، وأجبرها على نزع قرطها الذهبي، لكنها أفلتت من يده، وحاولت الصراخ، فسارع إلى كتم أنفاسها بيده، وخنقها بغطاء رأسها حتى الموت.يذكر أن الضحية روان الحسيني كانت تدرس في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، كما كانت من بطلات مصر والعالم في لعبة كرة السرعة، حيث كرمتها وزارة الشباب المصرية في عام 2016 بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في بولندا.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع