محمد بن سلمان يصدر قرارا بشأن القصور التاريخية في السعودية

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن "قرار ولي العهد جاء لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها".وأوضحت أن "المرحلة الأولى من المشروع تستهدف بالتعاون مع القطاع الخاص، تطوير ثلاث وجهات تاريخية، وهي: قصر الحمراء في جدة، الذي سيضم 77 غرفة تشمل 33 جناحًا فاخرًا و44 فيلا فاخرة، وقصر طويق بالرياض الذي سيضم 96 غرفة تشمل 40 جناحًا فاخرًا و56 فيلا فاخرة، إضافة إلى القصر الأحمر في الرياض، الذي سيحتوي على 71 غرفة تشمل 46 جناحًا فاخرًا و25 غرفة ضيافة فاخرة".وأضافت الصحيفة أن "الشركة ستعمل على تقديم العديد من الخيارات المرموقة لأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواء للاسترخاء في أحدث مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الحصرية والخاصة لكل ضيف".من جهته، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن قرار ولي العهد جاء تأكيدا منه على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي.وأضاف أن "إطلاق المجموعة سيُسهم في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، ويعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كوجهة سياحية وثقافية رائدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إطلاق "مجموعة بوتيك"، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق "بوتيك" فائقة الفخامة.
وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن "قرار ولي العهد جاء لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها".
وأوضحت أن "المرحلة الأولى من المشروع تستهدف بالتعاون مع القطاع الخاص، تطوير ثلاث وجهات تاريخية، وهي: قصر الحمراء في جدة، الذي سيضم 77 غرفة تشمل 33 جناحًا فاخرًا و44 فيلا فاخرة، وقصر طويق بالرياض الذي سيضم 96 غرفة تشمل 40 جناحًا فاخرًا و56 فيلا فاخرة، إضافة إلى القصر الأحمر في الرياض، الذي سيحتوي على 71 غرفة تشمل 46 جناحًا فاخرًا و25 غرفة ضيافة فاخرة".
وأضافت الصحيفة أن "الشركة ستعمل على تقديم العديد من الخيارات المرموقة لأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواء للاسترخاء في أحدث مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الحصرية والخاصة لكل ضيف".
من جهته، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن قرار ولي العهد جاء تأكيدا منه على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن "إطلاق المجموعة سيُسهم في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، ويعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كوجهة سياحية وثقافية رائدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".