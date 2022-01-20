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41 عاما على إطلاق الرهائن الأمريكيين في إيران بوساطة جزائرية... فيديو
41 عاما على إطلاق الرهائن الأمريكيين في إيران بوساطة جزائرية... فيديو
نشرت السفارة الأمريكية في الجزائر مقطع فيديو احتفالا بمرور 41 عاما على تحرير الرهائن الأمريكيين، الذين كانوا محتجزين في إيران. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:08+0000
2022-01-20T12:19+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، إن أمريكا لا تزال ممتنة للدور المحوري، الذي قامت به الدبلوماسية الجزائرية في إطلاق سراح 52 رهينة أمريكي في مثل هذا اليوم عام 1981.ويتضمن الفيديو جولة داخل المكان الذي شهد المفاوضات بشأن إطلاق الرهائن داخل السفارة الأمريكية في الجزائر، الذي شارك فيه صديق بن يحيى، وزير الخارجية الجزائري في ذلك الوقت، مع مسؤول أمريكي.ونجحت وساطة الجزائر في 20 يناير/كانون الثاني 1981، بين واشنطن وطهران في تحرير 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين رهائن بالعاصمة الإيرانية من قبل طلبة إيرانيين بسبب استقبال الولايات المتحدة لشاه إيران محمد رضا بهلوي، بعدما تم الإطاحة بنظام حكمه.
https://arabic.sputniknews.com/20200705/بينها-مخلب-النسر-أسوأ-5-هزائم-في-تاريخ-الجيش-الأمريكي-1045920682.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

41 عاما على إطلاق الرهائن الأمريكيين في إيران بوساطة جزائرية... فيديو

12:08 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 20.01.2022)
CC0 / Pixabay / العلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
CC0 / Pixabay /
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نشرت السفارة الأمريكية في الجزائر مقطع فيديو احتفالا بمرور 41 عاما على تحرير الرهائن الأمريكيين، الذين كانوا محتجزين في إيران.
وقالت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، إن أمريكا لا تزال ممتنة للدور المحوري، الذي قامت به الدبلوماسية الجزائرية في إطلاق سراح 52 رهينة أمريكي في مثل هذا اليوم عام 1981.
ويتضمن الفيديو جولة داخل المكان الذي شهد المفاوضات بشأن إطلاق الرهائن داخل السفارة الأمريكية في الجزائر، الذي شارك فيه صديق بن يحيى، وزير الخارجية الجزائري في ذلك الوقت، مع مسؤول أمريكي.
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ونجحت وساطة الجزائر في 20 يناير/كانون الثاني 1981، بين واشنطن وطهران في تحرير 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين رهائن بالعاصمة الإيرانية من قبل طلبة إيرانيين بسبب استقبال الولايات المتحدة لشاه إيران محمد رضا بهلوي، بعدما تم الإطاحة بنظام حكمه.
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