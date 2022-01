41 عاما على إطلاق الرهائن الأمريكيين في إيران بوساطة جزائرية... فيديو

اليوم، نتذكر بامتنان الدور المحوري للدبلوماسية الجزائرية في إطلاق سراح 52 رهينة أمريكيًا يوم 20 جانفي 1981 كانوا محتجزين في إيران.

Today, we gratefully remember the pivotal role of Algerian diplomacy in the January 20, 1981 release of 52 American hostages held in Iran. pic.twitter.com/m2gh0mN5Rm