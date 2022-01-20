41 عاما على إطلاق الرهائن الأمريكيين في إيران بوساطة جزائرية... فيديو

وقالت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، إن أمريكا لا تزال ممتنة للدور المحوري، الذي قامت به الدبلوماسية الجزائرية في إطلاق سراح 52 رهينة أمريكي في مثل هذا اليوم عام 1981.ويتضمن الفيديو جولة داخل المكان الذي شهد المفاوضات بشأن إطلاق الرهائن داخل السفارة الأمريكية في الجزائر، الذي شارك فيه صديق بن يحيى، وزير الخارجية الجزائري في ذلك الوقت، مع مسؤول أمريكي.ونجحت وساطة الجزائر في 20 يناير/كانون الثاني 1981، بين واشنطن وطهران في تحرير 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين رهائن بالعاصمة الإيرانية من قبل طلبة إيرانيين بسبب استقبال الولايات المتحدة لشاه إيران محمد رضا بهلوي، بعدما تم الإطاحة بنظام حكمه.
نشرت السفارة الأمريكية في الجزائر مقطع فيديو احتفالا بمرور 41 عاما على تحرير الرهائن الأمريكيين، الذين كانوا محتجزين في إيران.
وقالت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، إن أمريكا لا تزال ممتنة للدور المحوري، الذي قامت به الدبلوماسية الجزائرية في إطلاق سراح 52 رهينة أمريكي في مثل هذا اليوم عام 1981.
اليوم، نتذكر بامتنان الدور المحوري للدبلوماسية الجزائرية في إطلاق سراح 52 رهينة أمريكيًا يوم 20 جانفي 1981 كانوا محتجزين في إيران. Today, we gratefully remember the pivotal role of Algerian diplomacy in the January 20, 1981 release of 52 American hostages held in Iran. pic.twitter.com/m2gh0mN5Rm
ونجحت وساطة الجزائر في 20 يناير/كانون الثاني 1981، بين واشنطن وطهران في تحرير 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين رهائن بالعاصمة الإيرانية من قبل طلبة إيرانيين بسبب استقبال الولايات المتحدة لشاه إيران محمد رضا بهلوي، بعدما تم الإطاحة بنظام حكمه.