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https://arabic.sputniknews.com/20220121/الأمير-البريطاني-وليام-يزور-الإمارات-الشهر-المقبل-1056809667.html
الأمير البريطاني وليام يزور الإمارات الشهر المقبل
الأمير البريطاني وليام يزور الإمارات الشهر المقبل
أعلن مكتب قصر كنسينغتون في لندن، يوم الجمعة، أن حفيد الملكة إليزابيث الأمير وليام سيزور الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى بصفة رسمية الشهر المقبل، في الوقت... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T14:46+0000
2022-01-21T14:46+0000
الأمير ويليام
اليوم الوطني للإمارات
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وقال قصر كنسينغتون (مقر العائلة المالكة) في بيان: "العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة عميقة وقوية، وسوف تسلط زيارة الأمير وليام الضوء على هذه الروابط وتبني عليها، حيث تتاح له الفرصة للتواصل مع الإماراتيين الشباب والقادة من الحكومة وأنصار الحفاظ على البيئة"، بحسب وكالة "رويترز".وتتطلع بريطانيا إلى دول الخليج من أجل الصفقات التجارية كجزء من استراتيجيتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات جديدة حول العالم.وقال مكتب وليام، دوق كامبريدج، إنه سيزور دبي في 10 فبراير/شباط، على أن تأتي رحلته مع احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها وتزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.في سبتمبر/أيلول الماضي، تعهدت الدولة الخليجية الغنية بالنفط باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا، لتوسيع "شراكتها الاستثمارية السيادية" مع حكومة المملكة المتحدة.
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الأمير ويليام, اليوم الوطني للإمارات

الأمير البريطاني وليام يزور الإمارات الشهر المقبل

14:46 GMT 21.01.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLEالأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون في حفل جوائز "بافتا" البريطانية، قاعة رويال ألبرت، العاصمة لندن، 2 فبراير/ شباط 2020
الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون في حفل جوائز بافتا البريطانية، قاعة رويال ألبرت، العاصمة لندن، 2 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLE
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أعلن مكتب قصر كنسينغتون في لندن، يوم الجمعة، أن حفيد الملكة إليزابيث الأمير وليام سيزور الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى بصفة رسمية الشهر المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا إلى تعزيز علاقاتها مع الدولة الخليجية.
وقال قصر كنسينغتون (مقر العائلة المالكة) في بيان: "العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة عميقة وقوية، وسوف تسلط زيارة الأمير وليام الضوء على هذه الروابط وتبني عليها، حيث تتاح له الفرصة للتواصل مع الإماراتيين الشباب والقادة من الحكومة وأنصار الحفاظ على البيئة"، بحسب وكالة "رويترز".
وتتطلع بريطانيا إلى دول الخليج من أجل الصفقات التجارية كجزء من استراتيجيتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات جديدة حول العالم.
وقال مكتب وليام، دوق كامبريدج، إنه سيزور دبي في 10 فبراير/شباط، على أن تأتي رحلته مع احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها وتزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.
في سبتمبر/أيلول الماضي، تعهدت الدولة الخليجية الغنية بالنفط باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا، لتوسيع "شراكتها الاستثمارية السيادية" مع حكومة المملكة المتحدة.
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