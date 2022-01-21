تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
"فيسبوك" يحجب نشر منشورات جديدة على صفحة "سبوتنيك عربي"
https://arabic.sputniknews.com/20220121/المنتدى-الاقتصادي-العالمي-يعقد-اجتماعه-السنوي-في-مايو-1056811097.html
المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد اجتماعه السنوي في مايو
المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد اجتماعه السنوي في مايو
أعلنت منظمة المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الجمعة، إنه سيتم عقد الاجتماع السنوي للعام الجاري 2022 في منتجع دافوس الجبلي السويسري في الفترة من 22 إلى 26 مايو/... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:13+0000
2022-01-21T15:13+0000
اقتصاد
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407486_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_40c11ec0f2dfd3b380992ad290c9d2fd.jpg
وقالت "رويترز" إن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنيف، كان قد أجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقد الحدث السنوي قبل شهر من موعده، نظرا إلى صعوبات عقد مثل هذا المؤتمر وسط تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا.وفي وقت سابق، قال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن مشاركة الصين مع اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى ومجموعة البريكس من خلال مؤسسات متعددة الأطراف، أمر مهم لمواجهة التحديات العالمية الملحة.جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" أخيرا، قال بريندي إن الصين باعتبارها أكبر اقتصاد نامي، تعمل أيضا على ترسيخ مكانتها كعامل ربط بين "الشمال العالمي" و"الجنوب العالمي".وأضاف أن "مشاركة الصين في كل من هذه الأمور حاسمة بينما نتطلع إلى القضاء على جائحة كوفيد-19، وتشكيل اقتصاد عالمي أكثر إنصافا ومرونة، وتحقيق أهدافنا المناخية".وتطرق بريندي للحديث عن الجائحة، وقال إنها توضح ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع أصحاب المصلحة. وأضاف: "حتى الآن، نشهد أيضا عواقب عدم العمل بعضنا مع بعض".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407486_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_cf7c749c38eface799ad0907d3ae04b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار العالم الآن

المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد اجتماعه السنوي في مايو

15:13 GMT 21.01.2022
© REUTERSشعار المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، سويسرا
شعار المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
أعلنت منظمة المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الجمعة، إنه سيتم عقد الاجتماع السنوي للعام الجاري 2022 في منتجع دافوس الجبلي السويسري في الفترة من 22 إلى 26 مايو/ أيار.
وقالت "رويترز" إن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنيف، كان قد أجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقد الحدث السنوي قبل شهر من موعده، نظرا إلى صعوبات عقد مثل هذا المؤتمر وسط تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، قال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن مشاركة الصين مع اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى ومجموعة البريكس من خلال مؤسسات متعددة الأطراف، أمر مهم لمواجهة التحديات العالمية الملحة.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" أخيرا، قال بريندي إن الصين باعتبارها أكبر اقتصاد نامي، تعمل أيضا على ترسيخ مكانتها كعامل ربط بين "الشمال العالمي" و"الجنوب العالمي".
وأضاف أن "مشاركة الصين في كل من هذه الأمور حاسمة بينما نتطلع إلى القضاء على جائحة كوفيد-19، وتشكيل اقتصاد عالمي أكثر إنصافا ومرونة، وتحقيق أهدافنا المناخية".
وتطرق بريندي للحديث عن الجائحة، وقال إنها توضح ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع أصحاب المصلحة. وأضاف: "حتى الآن، نشهد أيضا عواقب عدم العمل بعضنا مع بعض".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية