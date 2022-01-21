https://arabic.sputniknews.com/20220121/المنتدى-الاقتصادي-العالمي-يعقد-اجتماعه-السنوي-في-مايو-1056811097.html

المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد اجتماعه السنوي في مايو

المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد اجتماعه السنوي في مايو

أعلنت منظمة المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الجمعة، إنه سيتم عقد الاجتماع السنوي للعام الجاري 2022 في منتجع دافوس الجبلي السويسري في الفترة من 22 إلى 26 مايو/... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

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وقالت "رويترز" إن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنيف، كان قد أجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقد الحدث السنوي قبل شهر من موعده، نظرا إلى صعوبات عقد مثل هذا المؤتمر وسط تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا.وفي وقت سابق، قال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن مشاركة الصين مع اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى ومجموعة البريكس من خلال مؤسسات متعددة الأطراف، أمر مهم لمواجهة التحديات العالمية الملحة.جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" أخيرا، قال بريندي إن الصين باعتبارها أكبر اقتصاد نامي، تعمل أيضا على ترسيخ مكانتها كعامل ربط بين "الشمال العالمي" و"الجنوب العالمي".وأضاف أن "مشاركة الصين في كل من هذه الأمور حاسمة بينما نتطلع إلى القضاء على جائحة كوفيد-19، وتشكيل اقتصاد عالمي أكثر إنصافا ومرونة، وتحقيق أهدافنا المناخية".وتطرق بريندي للحديث عن الجائحة، وقال إنها توضح ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع أصحاب المصلحة. وأضاف: "حتى الآن، نشهد أيضا عواقب عدم العمل بعضنا مع بعض".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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