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https://arabic.sputniknews.com/20220121/مشروع-قرار-جديد-يخص-العمالة-في-الكويت-1056787663.html
مشروع قرار جديد يخص العمالة في الكويت
مشروع قرار جديد يخص العمالة في الكويت
قالت تقارير إعلامية إن مسودة قرار جديد تعده الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية يخص العمالة في الكويت ممن بلغ سن الـ60 عاما من حملة الثانوية العامة وما دونها. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T09:49+0000
2022-01-21T09:49+0000
العمال الوافدين
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وحسب جريدة القبس الكويتية، فإن مصادر أكدت أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت "أعدت مسودة قرار جديد يخص تجديد إذن عمل من بلغ 60 عاماً من المقيمين في البلاد، من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها".وأوضحت المصادر أن هذا القرار حدد رسوم تجديد إذن العمل بـ250 دينار كويتي، بجانب تأمين صحي للعامل.ولفتت إلى أن هذه الرسوم "أقل من الذي اتفق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التجارة السابق عبدالله السلمان وحُدِّدَ بـ500 دينار".وأكدت أن القرار سيتم تعميمه "بعد التوقيع على إدارات العمل لتنفيذها"، لافتة إلى أن "نظم المعلومات في الهيئة جاهزة لتطبيق أي صيغة جديدة للقرار بشكل فوري".يشار إلى أن موضوع إذن العمل لمن بلغ الـ60 من حملة الشهادة الثانوية وما دونها قد ثار بشأنه جدل كبير داخل المجتمع الكويتي، وتم تعديل القرار الخاص به أكثر من مرة، ونظم بعض الكويتيين حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي رافضين عدم التجديد لهم ومطالبين بـ"الوفاء" لمن أفنى عمره في خدمة الكويت من الوافدين.وفي الـ4 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إيمان الأنصاري نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين، لكن ومن وقتها لم يتم الإعلان عن شيء.وكانت إحصاءات رسمية كويتية، قد كشفت أن هناك 83 ألفا و562 وافدًا في الكويت بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.
https://arabic.sputniknews.com/20210711/الكويت-انفراجة-مرتقبة-في-أزمة-الوافدين-الذين-بلغوا-60-عاما-1049542292.html
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العمال الوافدين

مشروع قرار جديد يخص العمالة في الكويت

09:49 GMT 21.01.2022
© REUTERS / Stephanie McGeheeصورة لعامل في EPSCO Global General Trading وهو يستعد لإعادة تدوير إطار في مصنع إعادة تدوير الإطارات في منطقة السالمي، الكويت، 1 سبتمبر 2021
صورة لعامل في EPSCO Global General Trading وهو يستعد لإعادة تدوير إطار في مصنع إعادة تدوير الإطارات في منطقة السالمي، الكويت، 1 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Stephanie McGehee
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قالت تقارير إعلامية إن مسودة قرار جديد تعده الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية يخص العمالة في الكويت ممن بلغ سن الـ60 عاما من حملة الثانوية العامة وما دونها.
وحسب جريدة القبس الكويتية، فإن مصادر أكدت أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت "أعدت مسودة قرار جديد يخص تجديد إذن عمل من بلغ 60 عاماً من المقيمين في البلاد، من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها".
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2021
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11 يوليو 2021, 21:44 GMT
وأوضحت المصادر أن هذا القرار حدد رسوم تجديد إذن العمل بـ250 دينار كويتي، بجانب تأمين صحي للعامل.
ولفتت إلى أن هذه الرسوم "أقل من الذي اتفق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التجارة السابق عبدالله السلمان وحُدِّدَ بـ500 دينار".
وأشارت المصادر إلى أن هذه المسودة سوف تعرض على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المقبل، برئاسة وزير العدل جمال الجلاوي، وسيصوت عليها أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت أن القرار سيتم تعميمه "بعد التوقيع على إدارات العمل لتنفيذها"، لافتة إلى أن "نظم المعلومات في الهيئة جاهزة لتطبيق أي صيغة جديدة للقرار بشكل فوري".
يشار إلى أن موضوع إذن العمل لمن بلغ الـ60 من حملة الشهادة الثانوية وما دونها قد ثار بشأنه جدل كبير داخل المجتمع الكويتي، وتم تعديل القرار الخاص به أكثر من مرة، ونظم بعض الكويتيين حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي رافضين عدم التجديد لهم ومطالبين بـ"الوفاء" لمن أفنى عمره في خدمة الكويت من الوافدين.

وكانت مصادر مسؤولة في الكويت قد كشفت عن وجود نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما، عن طريق تحديد رسم مالي جديد، لافتة إلى ما قالت إنه "توافق مبدئي على مقترح تعديل القرار بتحديد رسم مالي لتجديد إذن العمل بقيمة مالية مرتفعة إضافة إلى تأمين صحي خاص"، وأشارت إلى أن قرار عدم التجديد مازال قائما بعد أن دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.

وفي الـ4 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إيمان الأنصاري نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين، لكن ومن وقتها لم يتم الإعلان عن شيء.
وكانت إحصاءات رسمية كويتية، قد كشفت أن هناك 83 ألفا و562 وافدًا في الكويت بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.
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