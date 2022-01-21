https://arabic.sputniknews.com/20220121/مشروع-قرار-جديد-يخص-العمالة-في-الكويت-1056787663.html

مشروع قرار جديد يخص العمالة في الكويت

مشروع قرار جديد يخص العمالة في الكويت

قالت تقارير إعلامية إن مسودة قرار جديد تعده الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية يخص العمالة في الكويت ممن بلغ سن الـ60 عاما من حملة الثانوية العامة وما دونها. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T09:49+0000

2022-01-21T09:49+0000

2022-01-21T09:49+0000

العمال الوافدين

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وحسب جريدة القبس الكويتية، فإن مصادر أكدت أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت "أعدت مسودة قرار جديد يخص تجديد إذن عمل من بلغ 60 عاماً من المقيمين في البلاد، من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها".وأوضحت المصادر أن هذا القرار حدد رسوم تجديد إذن العمل بـ250 دينار كويتي، بجانب تأمين صحي للعامل.ولفتت إلى أن هذه الرسوم "أقل من الذي اتفق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التجارة السابق عبدالله السلمان وحُدِّدَ بـ500 دينار".وأكدت أن القرار سيتم تعميمه "بعد التوقيع على إدارات العمل لتنفيذها"، لافتة إلى أن "نظم المعلومات في الهيئة جاهزة لتطبيق أي صيغة جديدة للقرار بشكل فوري".يشار إلى أن موضوع إذن العمل لمن بلغ الـ60 من حملة الشهادة الثانوية وما دونها قد ثار بشأنه جدل كبير داخل المجتمع الكويتي، وتم تعديل القرار الخاص به أكثر من مرة، ونظم بعض الكويتيين حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي رافضين عدم التجديد لهم ومطالبين بـ"الوفاء" لمن أفنى عمره في خدمة الكويت من الوافدين.وفي الـ4 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إيمان الأنصاري نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين، لكن ومن وقتها لم يتم الإعلان عن شيء.وكانت إحصاءات رسمية كويتية، قد كشفت أن هناك 83 ألفا و562 وافدًا في الكويت بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.

https://arabic.sputniknews.com/20210711/الكويت-انفراجة-مرتقبة-في-أزمة-الوافدين-الذين-بلغوا-60-عاما-1049542292.html

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العمال الوافدين