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https://arabic.sputniknews.com/20220121/مقتل-7-موريتانيين-في-مالي-والرئيس-يقرر-إيفاد-بعض-الوزراء-لمعاقبة-المتورطين-في-العملية-1056814246.html
مقتل 7 موريتانيين في مالي... والرئيس يقرر إيفاد بعض الوزراء لمعاقبة المتورطين في العملية
مقتل 7 موريتانيين في مالي... والرئيس يقرر إيفاد بعض الوزراء لمعاقبة المتورطين في العملية
أعلنت موريتانيا، اليوم الجمعة، مقتل سبعة موريتانيين في الأراضي المالية، مؤكدة إيفاد وزراء إلى دولة مالي لإيضاح حقيقة ما جرى، ومعاقبة المتورطين في العملية. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T16:19+0000
2022-01-21T16:19+0000
موريتانيا
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وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، وصفت الرئاسة ما جرى بأنه "حادث أليم راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية"، مشيرا إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرر "إيفاد بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى جمهورية مالي لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم".وأوضحت الرئاسة، أن "استجلاء الملابسات يتم بفتح تحقيق، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة"، مضيفة أن البعثة تهدف أيضا للتنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان وسلامة مواطنينا.من جانبه، أعرب الرئيس الموريتاني، عن تعازيه "لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، وكافة سكان المنطقة، ولكل الشعب الموريتاني”، مؤكدا أنه أوفد مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية ووالي الحوض الشرقي إلى مقاطعة عدل بكرو لتقديم واجب العزاء".
https://arabic.sputniknews.com/20220102/بعد-الطريق-البري-مع-موريتانيا-هل-تسعى-الجزائر-لإنشاء-مطارات-حدودية-1054864369.html
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موريتانيا

مقتل 7 موريتانيين في مالي... والرئيس يقرر إيفاد بعض الوزراء لمعاقبة المتورطين في العملية

16:19 GMT 21.01.2022
© REUTERS / SIA KAMBOU المرشح ووزير الدفاع السابق في موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني
 المرشح ووزير الدفاع السابق في موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / SIA KAMBOU
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أعلنت موريتانيا، اليوم الجمعة، مقتل سبعة موريتانيين في الأراضي المالية، مؤكدة إيفاد وزراء إلى دولة مالي لإيضاح حقيقة ما جرى، ومعاقبة المتورطين في العملية.
وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، وصفت الرئاسة ما جرى بأنه "حادث أليم راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية"، مشيرا إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرر "إيفاد بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى جمهورية مالي لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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وأوضحت الرئاسة، أن "استجلاء الملابسات يتم بفتح تحقيق، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة"، مضيفة أن البعثة تهدف أيضا للتنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان وسلامة مواطنينا.
من جانبه، أعرب الرئيس الموريتاني، عن تعازيه "لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، وكافة سكان المنطقة، ولكل الشعب الموريتاني”، مؤكدا أنه أوفد مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية ووالي الحوض الشرقي إلى مقاطعة عدل بكرو لتقديم واجب العزاء".
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