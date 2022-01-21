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تأجيل عرض أحدث نسختين من سلسلة "المهمة المستحيلة"
تأجيل عرض أحدث نسختين من سلسلة "المهمة المستحيلة"
أعلنت الشركات المنتجة لسلسلة أفلام "المهمة المستحيلة"، في بيان صدر اليوم الجمعة، عن تأجيل عرض النسختين الأخيرتين من الفيلم بسبب الانتشار الجديد لفيروس كورونا. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت شركتا "باراماونت بيكتشرز" و"سكاي دانس"، المنتجتان للفيلم، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن "الجزأين السابع والثامن من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" أو "ميشن إمبوسيبل"، من بطولة الممثل توم كروز تم تأجيلهما حتى عامي 2023 و2024 بسبب وباء "كوفيد-19".وكانت الشركتان قد أعلنتا، في وقت سابق، أن تقديم الجزء السابع من السلسلة "ميشن إمبوسيبل 7" في دور العرض في سبتمبر/ أيلول من عام 2022، على أن يتبعه الجزء الثامن "ميشن إمبوسيبل 8" في يوليو/ تموز من عام 2023.وحُدد الموعد الجديد لعرض الفيلمين في 14 يوليو عام 2023 للجزء السابع، وفي 28 يونيو/حزيران عام 2024 للجزء الثامن من السلسلة.
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مجتمع

تأجيل عرض أحدث نسختين من سلسلة "المهمة المستحيلة"

21:03 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Brent N. Clarkeالممثل توم كروز
الممثل توم كروز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Brent N. Clarke
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أعلنت الشركات المنتجة لسلسلة أفلام "المهمة المستحيلة"، في بيان صدر اليوم الجمعة، عن تأجيل عرض النسختين الأخيرتين من الفيلم بسبب الانتشار الجديد لفيروس كورونا.
وقالت شركتا "باراماونت بيكتشرز" و"سكاي دانس"، المنتجتان للفيلم، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن "الجزأين السابع والثامن من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" أو "ميشن إمبوسيبل"، من بطولة الممثل توم كروز تم تأجيلهما حتى عامي 2023 و2024 بسبب وباء "كوفيد-19".

"بعد بحث مستفيض قررت "باراماونت بيكتشرز" و"سكاي دانس" تأجيل موعدي عرض فيلمي "ميشن إمبوسيبل 7و8" بسبب استمرار الوباء".

بيان شركتي "باراماونت بيكتشرز" و"سكاي دانس"
وكانت الشركتان قد أعلنتا، في وقت سابق، أن تقديم الجزء السابع من السلسلة "ميشن إمبوسيبل 7" في دور العرض في سبتمبر/ أيلول من عام 2022، على أن يتبعه الجزء الثامن "ميشن إمبوسيبل 8" في يوليو/ تموز من عام 2023.
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وحُدد الموعد الجديد لعرض الفيلمين في 14 يوليو عام 2023 للجزء السابع، وفي 28 يونيو/حزيران عام 2024 للجزء الثامن من السلسلة.
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