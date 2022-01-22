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أمريكية تطلق النار على عاملة في ماكدونالدز بسبب سعر البطاطس المقلية
أمريكية تطلق النار على عاملة في ماكدونالدز بسبب سعر البطاطس المقلية
اتهمت السلطات الأمريكية امرأة بإطلاق النار على موظفة في أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة بعد مشاجرة حول خصم على سعر البطاطس المقلية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T13:34+0000
2022-01-22T13:34+0000
مجتمع
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وقال موقع "fox2now" إن مكتب المدعي العام في مقاطعة سانت لويس، اتهم السيدة تيريكا كلاي، 30 عاما، بالاعتداء من الدرجة الأولى وارتكاب عمل إجرامي مسلح.وأوضحت الشرطة أن كلاي كانت في سيارتها تتحدث إلى عاملة المطعم قبل أن ينشب بينهما جدل حول خصم على سعر البطاطس المقلية.وبحسب وثائق عرضت أمام المحكمة، فإن كلاي هددت بإطلاق النار على الضحية، وعندما غادرت الموظفة للحصول على استراحة، تابعت السيدة الشجار، وضربتها قبل أن تطلق النار عليها من سلاحها، وقد رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة.وأفادت الشرطة بأن الضحية أصيبت بجرح سطحي وخرجت من المستشفى، فيما تم احتجاز كلاي ومن المقرر عقد جلسة استماع لها في الأسبوع المقبل.
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مجتمع

أمريكية تطلق النار على عاملة في ماكدونالدز بسبب سعر البطاطس المقلية

13:34 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورماكدونالدز
ماكدونالدز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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اتهمت السلطات الأمريكية امرأة بإطلاق النار على موظفة في أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة بعد مشاجرة حول خصم على سعر البطاطس المقلية.
وقال موقع "fox2now" إن مكتب المدعي العام في مقاطعة سانت لويس، اتهم السيدة تيريكا كلاي، 30 عاما، بالاعتداء من الدرجة الأولى وارتكاب عمل إجرامي مسلح.
وأوضحت الشرطة أن كلاي كانت في سيارتها تتحدث إلى عاملة المطعم قبل أن ينشب بينهما جدل حول خصم على سعر البطاطس المقلية.
وبحسب وثائق عرضت أمام المحكمة، فإن كلاي هددت بإطلاق النار على الضحية، وعندما غادرت الموظفة للحصول على استراحة، تابعت السيدة الشجار، وضربتها قبل أن تطلق النار عليها من سلاحها، وقد رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة.
وأفادت الشرطة بأن الضحية أصيبت بجرح سطحي وخرجت من المستشفى، فيما تم احتجاز كلاي ومن المقرر عقد جلسة استماع لها في الأسبوع المقبل.
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