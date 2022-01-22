تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/ارتفاع-عدد-ضحايا-قصف-سجن-في-صعدة-شمالي-اليمن-إلى-87-قتيلا-1056835835.html
ارتفاع عدد ضحايا قصف سجن في صعدة شمالي اليمن إلى 87 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا قصف سجن في صعدة شمالي اليمن إلى 87 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف تعرض له سجن بمحافظة صعدة الحدودية شمالي اليمن، يوم الجمعة، إلى 87 قتيلا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:20+0000
2022-01-22T11:20+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101426/39/1014263969_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed531d26289b38ca78f6c1588657bb1a.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 5 ضحايا من تحت أنقاض السجن الاحتياطي بصعدة لترتفع الحصيلة إلى 87 شخصا".وكانت جماعة أنصار الله قد اتهمت التحالف العربي بقصف السجن الاحتياطي في صعدة المعقل الرئيس للجماعة أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.ومن جهته نفى التحالف العربي أي علاقة له بقصف السجن الاحتياطي بصعدة.وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، في بيان بحسب قناة الإخبارية، "إن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة بشمال اليمن عارِ عن الصحة".وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، "تعرضت مرافق تُستخدم للاحتجاز في محافظة صعدة اليمنية لهجوم، أسفر عن سقوط العشرات، ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ضحايا تحت الأنقاض".ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة حماية أرواح السكان". وقالت "لا يمكن قبول هذه الخسائر البشرية التي نشهدها في اليمن".وتشهد الساحة اليمنية، منذ نحو 7 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني، مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة أخرى.وتهدف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى استعادة السيطرة على مناطق واسعة وقعت في أيدي مقاتلي الجماعة، بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.وتنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/التحالف-ينفي-استهداف-مركز-احتجاز-بصعدة-اليمنية-1056825145.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101426/39/1014263969_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c39d3e94bf7601afa0240aaebacf4c4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية

ارتفاع عدد ضحايا قصف سجن في صعدة شمالي اليمن إلى 87 قتيلا

11:20 GMT 22.01.2022
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن قبل الهدنة
اليمن قبل الهدنة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف تعرض له سجن بمحافظة صعدة الحدودية شمالي اليمن، يوم الجمعة، إلى 87 قتيلا.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 5 ضحايا من تحت أنقاض السجن الاحتياطي بصعدة لترتفع الحصيلة إلى 87 شخصا".

وكانت جماعة أنصار الله قد اتهمت التحالف العربي بقصف السجن الاحتياطي في صعدة المعقل الرئيس للجماعة أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ومن جهته نفى التحالف العربي أي علاقة له بقصف السجن الاحتياطي بصعدة.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، في بيان بحسب قناة الإخبارية، "إن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة بشمال اليمن عارِ عن الصحة".
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
التحالف ينفي استهداف مركز احتجاز بصعدة اليمنية
03:53 GMT
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، "تعرضت مرافق تُستخدم للاحتجاز في محافظة صعدة اليمنية لهجوم، أسفر عن سقوط العشرات، ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ضحايا تحت الأنقاض".

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة حماية أرواح السكان". وقالت "لا يمكن قبول هذه الخسائر البشرية التي نشهدها في اليمن".

وتشهد الساحة اليمنية، منذ نحو 7 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني، مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة أخرى.

وتهدف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى استعادة السيطرة على مناطق واسعة وقعت في أيدي مقاتلي الجماعة، بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.

وتنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية