ارتفاع عدد ضحايا قصف سجن في صعدة شمالي اليمن إلى 87 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف تعرض له سجن بمحافظة صعدة الحدودية شمالي اليمن، يوم الجمعة، إلى 87 قتيلا.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 5 ضحايا من تحت أنقاض السجن الاحتياطي بصعدة لترتفع الحصيلة إلى 87 شخصا".
وكانت جماعة أنصار الله قد اتهمت التحالف العربي بقصف السجن الاحتياطي في صعدة المعقل الرئيس للجماعة أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
ومن جهته نفى التحالف العربي أي علاقة له بقصف السجن الاحتياطي بصعدة.
وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، في بيان بحسب قناة الإخبارية، "إن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة بشمال اليمن عارِ عن الصحة".
وكانت جماعة أنصار الله قد اتهمت التحالف العربي بقصف السجن الاحتياطي في صعدة المعقل الرئيس للجماعة أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
ومن جهته نفى التحالف العربي أي علاقة له بقصف السجن الاحتياطي بصعدة.
وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، في بيان بحسب قناة الإخبارية، "إن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة بشمال اليمن عارِ عن الصحة".
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، "تعرضت مرافق تُستخدم للاحتجاز في محافظة صعدة اليمنية لهجوم، أسفر عن سقوط العشرات، ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ضحايا تحت الأنقاض".
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة حماية أرواح السكان". وقالت "لا يمكن قبول هذه الخسائر البشرية التي نشهدها في اليمن".
وتشهد الساحة اليمنية، منذ نحو 7 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني، مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة أخرى.
وتهدف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى استعادة السيطرة على مناطق واسعة وقعت في أيدي مقاتلي الجماعة، بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.
وتنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة حماية أرواح السكان". وقالت "لا يمكن قبول هذه الخسائر البشرية التي نشهدها في اليمن".
وتشهد الساحة اليمنية، منذ نحو 7 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني، مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة أخرى.
وتهدف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى استعادة السيطرة على مناطق واسعة وقعت في أيدي مقاتلي الجماعة، بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.
وتنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.