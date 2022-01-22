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الجزائر: الحديث عن تأجيل القمة العربية مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد
الجزائر: الحديث عن تأجيل القمة العربية مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد
أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أن الحديث عن تأجيل القمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر، فيه مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T20:03+0000
2022-01-22T20:04+0000
جامعة الدول العربية
الجزائر
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الجزائر- سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة سفراء البلدان العربية المعتمدين بالجزائر، في إطار لقاء تشاوري استعدادا للقمة العربية المخطط انعقادها في الجزائر.وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن اللقاء شكل "فرصة لإطلاع السفراء العرب، على الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، في منظور بناء منظومة الأمن القومي العربي بكل أبعاده".وأوضح لعمامرة بحسب البيان أنه خلافا "للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان "تأجيل موعد القمة" الذي لم يُحدد بعد، يعتزم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طرح موعد يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي، ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي"، وفقا للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية.وأكد لعمامرة "مساعي الجزائر، الرامية لتوفير العوامل الأساسية لضمان نجاح القمة العربية المقبلة، وجعلها محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك".يُذكر أن وفد من الجامعة العربية، أجرى الأسبوع الماضي، زيارة إلى الجزائر، في إطار التحضيرات لانعقاد القمة العربية التي تم تأجيلها عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.
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جامعة الدول العربية, الجزائر

الجزائر: الحديث عن تأجيل القمة العربية مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد

20:03 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 20:04 GMT 22.01.2022)
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© flickr.com / habib kaki
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أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أن الحديث عن تأجيل القمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر، فيه مغالطة لأن الموعد لم يحدد بعد.
الجزائر- سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة سفراء البلدان العربية المعتمدين بالجزائر، في إطار لقاء تشاوري استعدادا للقمة العربية المخطط انعقادها في الجزائر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن اللقاء شكل "فرصة لإطلاع السفراء العرب، على الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، في منظور بناء منظومة الأمن القومي العربي بكل أبعاده".
وأوضح لعمامرة بحسب البيان أنه خلافا "للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان "تأجيل موعد القمة" الذي لم يُحدد بعد، يعتزم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طرح موعد يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي، ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي"، وفقا للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية.
وأشار الوزير الجزائري "إلى جسامة التحديات التي تفرض نفسها على المجتمعات العربية، خصوصا فيما يتعلق بالتساؤلات المرتبطة بجائحة كورونا، وكذا رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد لعمامرة "مساعي الجزائر، الرامية لتوفير العوامل الأساسية لضمان نجاح القمة العربية المقبلة، وجعلها محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك".
يُذكر أن وفد من الجامعة العربية، أجرى الأسبوع الماضي، زيارة إلى الجزائر، في إطار التحضيرات لانعقاد القمة العربية التي تم تأجيلها عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.
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