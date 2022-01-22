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السفير المصري في السودان يدعو لإلغاء التأشيرة بين القاهرة والخرطوم
السفير المصري في السودان يدعو لإلغاء التأشيرة بين القاهرة والخرطوم
أعرب حسام عيسى، السفير المصري في السودان، عن أمله في أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول بين مصر والسودان في المستقبل. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T10:28+0000
2022-01-22T10:28+0000
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "السوداني" عن السفير المصري قوله: " أتمنى مستقبلًا أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين".وفي وقت سابق، طلب عيسى، من وزير الصحة السوداني د. عمر النجيب، تقديم كل ما يحتاجه السودان من معينات فيما يتعلق بالصحة، متعهدا بإتاحة خبرات مصر الدوائية وتقديم الدعم المطلق لحكومة الفترة الانتقالية، وعلاج مصابي الثورة الاحتجاجات السودانية في مصر.واستقبل وزير الصحة السوداني السفير حسام عيسى، حيث أكد الوزير استفادة بلاده من الخبرات وتقنيات الصناعات الدوائية المصرية المتطورة وتدريب الكوادر في الوقت الراهن، وأعلن سياسة الوزارة الرامية لتوطين صناعة الدواء وحل مشكلة الندرة في المستقبل القريب.من جانبه، أعلن السفير المصري عن ثلاثة مشروعات عاجلة تتقدم بها مصر، تشمل مشروع قياس نظر أطفال المدارس، إلى جانب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على داء الكبد الفيروسي سي، ومشروع مكافحة بعوضة الجامبيا في المناطق الحدودية بين البلدين.
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العالم العربي

السفير المصري في السودان يدعو لإلغاء التأشيرة بين القاهرة والخرطوم

10:28 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYمطار الخرطوم الدولي
مطار الخرطوم الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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أعرب حسام عيسى، السفير المصري في السودان، عن أمله في أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول بين مصر والسودان في المستقبل.
ونقلت صحيفة "السوداني" عن السفير المصري قوله: " أتمنى مستقبلًا أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين".
جاء ذلك في سياق تصريحات نفى فيها عيسى ما تردد عن إيقاف السفارة بالخرطوم منح تأشيرة دخول للسودانيين لبلاده، حيث أكد أنه لم يتم إيقاف منح التأشيرة ولا توجد تغييرات في نظامها، وأضاف السفير المصري: "مرحبا بإخوتنا السودانيين في مصر في أيّ وقت".
وفي وقت سابق، طلب عيسى، من وزير الصحة السوداني د. عمر النجيب، تقديم كل ما يحتاجه السودان من معينات فيما يتعلق بالصحة، متعهدا بإتاحة خبرات مصر الدوائية وتقديم الدعم المطلق لحكومة الفترة الانتقالية، وعلاج مصابي الثورة الاحتجاجات السودانية في مصر.
واستقبل وزير الصحة السوداني السفير حسام عيسى، حيث أكد الوزير استفادة بلاده من الخبرات وتقنيات الصناعات الدوائية المصرية المتطورة وتدريب الكوادر في الوقت الراهن، وأعلن سياسة الوزارة الرامية لتوطين صناعة الدواء وحل مشكلة الندرة في المستقبل القريب.
من جانبه، أعلن السفير المصري عن ثلاثة مشروعات عاجلة تتقدم بها مصر، تشمل مشروع قياس نظر أطفال المدارس، إلى جانب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على داء الكبد الفيروسي سي، ومشروع مكافحة بعوضة الجامبيا في المناطق الحدودية بين البلدين.
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