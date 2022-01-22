تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220122/النقل-الأمريكية-تلغي-عددا-من-رحلات-الخطوط-الجوية-الصينية-رداً-على-قيود-الأخيرة-1056829196.html
النقل الأمريكية تلغي عددا من رحلات الخطوط الجوية الصينية رداً على قيود الأخيرة
النقل الأمريكية تلغي عددا من رحلات الخطوط الجوية الصينية رداً على قيود الأخيرة
أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اليوم السبت، قرار إلغاء عدد من رحلات شركات الخطوط الجوية الصينية من الولايات المتحدة إلى الصين، وذلك بعد قيام الأخيرة بإجراءات... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T08:24+0000
2022-01-22T08:24+0000
2022-01-22T08:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102228/74/1022287425_0:113:3501:2082_1920x0_80_0_0_4faa0ec7ca81b2932962c6ea67783249.jpg
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزارة النقل قررت إلغاء الرحلات التابعة لشركات الطيران الصينية كرد مماثل للقرار الصيني من قبل وزارتها.واستنكرت الوزارة الأمريكية قرار إدارة الطيران المدني الصينية، معتبرة أنه يتناقض مع المصالح العامة ويتطلب إجراءات مناسبة من قبل وزارتها.ويأتي هذا في سياق إلغاء 44 رحلة لـ 3 شركات أمريكية للطيران التي تعمل في الصين وأبرزها "يونايتد إيرلاينز" و"أميركان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، بعد اكتشاف حالات كورونا على متنها.
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102228/74/1022287425_286:0:3213:2195_1920x0_80_0_0_8e0c7e805a41a3a6b51d92bd4549f596.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
النقل الأمريكية تلغي عددا من رحلات الخطوط الجوية الصينية رداً على قيود الأخيرة
أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اليوم السبت، قرار إلغاء عدد من رحلات شركات الخطوط الجوية الصينية من الولايات المتحدة إلى الصين، وذلك بعد قيام الأخيرة بإجراءات مماثلة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزارة النقل
قررت إلغاء الرحلات التابعة لشركات الطيران الصينية
كرد مماثل للقرار الصيني من قبل وزارتها.
واستنكرت الوزارة الأمريكية قرار إدارة الطيران المدني الصينية، معتبرة أنه يتناقض مع المصالح العامة ويتطلب إجراءات مناسبة من قبل وزارتها.
ويأتي هذا في سياق إلغاء 44 رحلة لـ 3 شركات أمريكية للطيران التي تعمل في الصين وأبرزها "يونايتد إيرلاينز" و"أميركان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، بعد اكتشاف حالات كورونا على متنها.