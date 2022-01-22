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https://arabic.sputniknews.com/20220122/بسبب-راكبين-إسرائيليين-طائرة-ركاب-تغير-وجهتها-وتعود-إلى-نيويورك-1056843582.html
بسبب راكبين إسرائيليين... طائرة ركاب تغير وجهتها وتعود إلى نيويورك
بسبب راكبين إسرائيليين... طائرة ركاب تغير وجهتها وتعود إلى نيويورك
غيرت طائرة ركاب كانت في طريقها إلى مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب وجهتها وعادت إلى نيويورك بعد 90 دقيقة من إقلاعها بسبب "شغب" راكبين إسرائيليين. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T14:18+0000
2022-01-22T14:18+0000
إسرائيل
نيويورك
أخبار إسرائيل اليوم
يونايتد إيرلاينز
مطار بن غوريون
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وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الطائرة التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية غادرت من نيويورك هذا الصباح في طريقها إلى تل أبيب، قبل أن تنتاب زوجين إسرائيليين حالة هياج على خلفية طلب طاقم الطائرة منهما تقديم دليل على جلوسهما في الأماكن الصحيحة.وأوضحت القناة أنه على خلفية تفشي فيروس كورونا، فإن العديد من الرحلات الجوية الأخيرة إلى إسرائيل ليست ممتلئة، والكثير من المقاعد، بما في ذلك في درجات رجال الأعمال والأولى شاغرة.وتابعت، أن الزوجين الإسرائيليين قررا الجلوس في مقاعد غير مخصصة لهما، وعندما دعتهما المضيفات إلى العودة إلى أماكنهما شرعا في أعمال شغب، ما دفع قائد الطائرة إلى إبلاغ الركاب بأنه بصدد العودة إلى نيويورك.وقال روي لوتان، الذي كان على متن الطائرة: "لقد هبطنا في نيويورك، بعد أن غادرنا بالفعل إلى إسرائيل".وأضاف: "بعد ساعة ونصف، بدأ بعض الاضطراب على متن الطائرة بين مضيفات وراكبين جلسا في درجة رجال الأعمال وعندما طُلب منهما تقديم التذاكر المناسبة، لم يفعلا".صرحت شركة يونايتد إيرلاينز أن الرحلة عادت إلى نيويورك وتم إجلاء الركاب، وأضافت "سلامة الطيران والركاب فوق كل شيء والشركة لا تتسامح مع أي سلوك غير لائق".
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إسرائيل, نيويورك, أخبار إسرائيل اليوم, يونايتد إيرلاينز, مطار بن غوريون

بسبب راكبين إسرائيليين... طائرة ركاب تغير وجهتها وتعود إلى نيويورك

14:18 GMT 22.01.2022
© AP Photo / Mark Lennihanمطار جون كينيدي في نيويورك
مطار جون كينيدي في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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غيرت طائرة ركاب كانت في طريقها إلى مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب وجهتها وعادت إلى نيويورك بعد 90 دقيقة من إقلاعها بسبب "شغب" راكبين إسرائيليين.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الطائرة التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية غادرت من نيويورك هذا الصباح في طريقها إلى تل أبيب، قبل أن تنتاب زوجين إسرائيليين حالة هياج على خلفية طلب طاقم الطائرة منهما تقديم دليل على جلوسهما في الأماكن الصحيحة.
وأوضحت القناة أنه على خلفية تفشي فيروس كورونا، فإن العديد من الرحلات الجوية الأخيرة إلى إسرائيل ليست ممتلئة، والكثير من المقاعد، بما في ذلك في درجات رجال الأعمال والأولى شاغرة.
وتابعت، أن الزوجين الإسرائيليين قررا الجلوس في مقاعد غير مخصصة لهما، وعندما دعتهما المضيفات إلى العودة إلى أماكنهما شرعا في أعمال شغب، ما دفع قائد الطائرة إلى إبلاغ الركاب بأنه بصدد العودة إلى نيويورك.
وقال روي لوتان، الذي كان على متن الطائرة: "لقد هبطنا في نيويورك، بعد أن غادرنا بالفعل إلى إسرائيل".
وأضاف: "بعد ساعة ونصف، بدأ بعض الاضطراب على متن الطائرة بين مضيفات وراكبين جلسا في درجة رجال الأعمال وعندما طُلب منهما تقديم التذاكر المناسبة، لم يفعلا".
صرحت شركة يونايتد إيرلاينز أن الرحلة عادت إلى نيويورك وتم إجلاء الركاب، وأضافت "سلامة الطيران والركاب فوق كل شيء والشركة لا تتسامح مع أي سلوك غير لائق".
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