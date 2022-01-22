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https://arabic.sputniknews.com/20220122/حريق-غابات-ضخم-في-كاليفورنيا-يتسبب-في-عمليات-إجلاء-وإغلاق-طريق-سريع-1056853001.html
حريق غابات ضخم في كاليفورنيا يتسبب في عمليات إجلاء وإغلاق طريق سريع
حريق غابات ضخم في كاليفورنيا يتسبب في عمليات إجلاء وإغلاق طريق سريع
قال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومسؤولون محليون اليوم السبت إن حريقا على مساحة 1500 فدان بالقرب من منطقة بيغ سور الساحلية بالولاية تسبب في عمليات... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T18:45+0000
2022-01-22T18:45+0000
2022-01-22T18:45+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن فرق الإطفاء نجحت في احتواء خمسة في المئة من الحريق الذي يعرف باسم حريق كولورادو والمشتعل منذ أمس الجمعة.ويعيش نحو 430 ألف شخص في المنطقة التي يشتعل فيها الحريق في مقاطعة مونتيري. ولم يتضح حتى الآن عدد السكان الذين سيتم إجلاؤهم.وقال مسؤولون في المقاطعة إن الصليب الأحمر الأمريكي فتح ملجأ في مدرسة بالمنطقة في وقت متأخر أمس الجمعة، وفقا لـ "رويترز".ومنذ وقت طويل يوجد موسم لحرائق الغابات في كاليفورنيا لكنه صار أطول مدى وأشد إيلاما في السنوات الماضية مع تفاقم آثار تغير المناخ.
https://arabic.sputniknews.com/20201027/بالفيديوإجلاء-100-ألف-شخص-بسبب-حريق-غابات-قرب-ولاية-كاليفورنيا-1046978546.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
حريق غابات ضخم في كاليفورنيا يتسبب في عمليات إجلاء وإغلاق طريق سريع
قال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومسؤولون محليون اليوم السبت إن حريقا على مساحة 1500 فدان بالقرب من منطقة بيغ سور الساحلية بالولاية تسبب في عمليات إجلاء وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي.
وقالت
إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا
إن فرق الإطفاء نجحت في احتواء خمسة في المئة من الحريق الذي يعرف باسم حريق كولورادو والمشتعل منذ أمس الجمعة.
ويعيش نحو 430 ألف شخص في المنطقة التي يشتعل فيها الحريق في مقاطعة مونتيري. ولم يتضح حتى الآن عدد السكان الذين سيتم إجلاؤهم.
وقال مسؤولون في المقاطعة إن الصليب الأحمر الأمريكي فتح ملجأ في مدرسة بالمنطقة في وقت متأخر أمس الجمعة، وفقا لـ "رويترز".
ومنذ وقت طويل يوجد
موسم لحرائق الغابات في كاليفورنيا
لكنه صار أطول مدى وأشد إيلاما في السنوات الماضية مع تفاقم آثار تغير المناخ.
27 أكتوبر 2020, 08:39 GMT