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رئيس الحكومة المصرية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 25 يناير
رئيس الحكومة المصرية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 25 يناير
هنأ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى ثورة 25 يناير. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T14:58+0000
2022-01-22T14:58+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، نشرته على صفحتها الرسمية، بعث مدبولي "برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير".وقال مدبولي في برقيته: "إننا ننتهز هذه المناسبة، لنذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دفع عجلة التنمية والبناء، لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات؛ من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء".وتابع مدبولي في برقيته أنه "دعا الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار".وخرجت مظاهرات في مصر في 25 يناير 2011 احتجاجا على ممارسات الشرطة المصرية، وتحولت إلى ثورة شعبية استمرت 18 يوما إلى أن أعلن رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك استقالته من منصبه.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر

رئيس الحكومة المصرية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 25 يناير

14:58 GMT 22.01.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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هنأ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى ثورة 25 يناير.
وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، نشرته على صفحتها الرسمية، بعث مدبولي "برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير".
وقال مدبولي في برقيته: "إننا ننتهز هذه المناسبة، لنذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دفع عجلة التنمية والبناء، لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات؛ من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء".
وتابع مدبولي في برقيته أنه "دعا الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار".
وخرجت مظاهرات في مصر في 25 يناير 2011 احتجاجا على ممارسات الشرطة المصرية، وتحولت إلى ثورة شعبية استمرت 18 يوما إلى أن أعلن رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك استقالته من منصبه.
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