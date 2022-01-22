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غوتيريش: يطالب الدول الغنية بـ 100 مليار دولار في 2022
غوتيريش: يطالب الدول الغنية بـ 100 مليار دولار في 2022
جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى الدول الغنية لبذل المزيد من الجهد للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الاعتمادات المالية لمكافحة التغيرات المناخية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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وكتب غوتيريش، على "تويتر" اليوم السبت، إنه يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة لتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة في مكافحة التغيرات المناخية.وتابع: "الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023... يجب أن يتم هذا العام".يذكر أن أنطونيو غوتيريش، يحذر مرارا من أن العالم يسير نحو "كارثة مناخية" بسرعة وأنه على الدول الغنية أن تبذل المزيد لمساعدة الدول الفقيرة.
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غوتيريش: يطالب الدول الغنية بـ 100 مليار دولار في 2022

21:53 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى الدول الغنية لبذل المزيد من الجهد للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الاعتمادات المالية لمكافحة التغيرات المناخية.
وكتب غوتيريش، على "تويتر" اليوم السبت، إنه يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة لتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة في مكافحة التغيرات المناخية.
وتابع: "الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023... يجب أن يتم هذا العام".

إن العالم يواجه حالة طوارئ، وليس لدينا فرصة للانتظار عاما آخر.

أنطونيو غوتيريش
أمين عام الأمم المتحدة
يذكر أن أنطونيو غوتيريش، يحذر مرارا من أن العالم يسير نحو "كارثة مناخية" بسرعة وأنه على الدول الغنية أن تبذل المزيد لمساعدة الدول الفقيرة.
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