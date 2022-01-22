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https://arabic.sputniknews.com/20220122/غوتيريش-يطالب-الدول-الغنية-بـ-100-مليار-دولار-في-2022-1056857308.html
غوتيريش: يطالب الدول الغنية بـ 100 مليار دولار في 2022
غوتيريش: يطالب الدول الغنية بـ 100 مليار دولار في 2022
جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى الدول الغنية لبذل المزيد من الجهد للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الاعتمادات المالية لمكافحة التغيرات المناخية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T21:53+0000
2022-01-22T21:53+0000
2022-01-22T21:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
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وكتب غوتيريش، على "تويتر" اليوم السبت، إنه يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة لتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة في مكافحة التغيرات المناخية.وتابع: "الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023... يجب أن يتم هذا العام".يذكر أن أنطونيو غوتيريش، يحذر مرارا من أن العالم يسير نحو "كارثة مناخية" بسرعة وأنه على الدول الغنية أن تبذل المزيد لمساعدة الدول الفقيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن
غوتيريش: يطالب الدول الغنية بـ 100 مليار دولار في 2022
جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى الدول الغنية لبذل المزيد من الجهد للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الاعتمادات المالية لمكافحة التغيرات المناخية.
وكتب غوتيريش، على "تويتر" اليوم السبت، إنه يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة
لتوفير تمويل
قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة في مكافحة التغيرات المناخية.
وتابع: "الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023... يجب أن يتم هذا العام".
إن
العالم يواجه حالة طوارئ، وليس لدينا فرصة للانتظار عاما آخر.
أنطونيو غوتيريش
أمين عام الأمم المتحدة
يذكر أن أنطونيو غوتيريش، يحذر مرارا من أن العالم يسير نحو "
كارثة مناخية
" بسرعة وأنه على الدول الغنية أن تبذل المزيد لمساعدة الدول الفقيرة.