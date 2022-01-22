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https://arabic.sputniknews.com/20220122/مالي-تتعهد-بفتح-تحقيق-شفاف-في-حادث-مقتل-7-موريتانيين-قرب-حدود-البلدين-1056856728.html
مالي تتعهد بفتح تحقيق "شفاف" في حادث مقتل 7 موريتانيين قرب حدود البلدين
مالي تتعهد بفتح تحقيق "شفاف" في حادث مقتل 7 موريتانيين قرب حدود البلدين
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم السبت، أنها تعتزم فتح تحقيق شفاف وجاد حول حادث مقتل 7 مواطنين موريتانيين قرب الحدود بين البلدين. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T20:54+0000
2022-01-22T20:54+0000
موريتانيا
مالي
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الرباط- سبوتنيك. وقالت الرئاسة المالية في بيان، إن الحكومة الانتقالية في باماكو تعرب عن تعازيها إلى موريتانيا إثر مقتل 7 موريتانيين قرب الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا شفافا وجادا في الحادث لتقديم الجناة إلى القضاء.وتعهدت الرئاسة بحسب البيان بمشاركة نتائج التحقيق مع موريتانيا.واستغرب البيان تزامن الحادث مع الصعوبات التي تواجهها مالي إثر الحصار الذي فرضته عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي لا تضم موريتانيا.وكان مصدر بوزارة الخارجية الموريتانية، أكد لسبوتنيك في وقت سابق اليوم، وصول وفد وزاري موريتاني إلى مالي لكشف ملابسات مقتل 7 موريتانيين.وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول لكلا البلدين، تبلغ 2237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة، ويتنقل سكان المناطق الحدودية بين البلدين بدون عوائق خاصة التجار والموردون.
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موريتانيا, مالي

مالي تتعهد بفتح تحقيق "شفاف" في حادث مقتل 7 موريتانيين قرب حدود البلدين

20:54 GMT 22.01.2022
© STRINGERانقلاب مالي
انقلاب مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© STRINGER
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أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم السبت، أنها تعتزم فتح تحقيق شفاف وجاد حول حادث مقتل 7 مواطنين موريتانيين قرب الحدود بين البلدين.
الرباط- سبوتنيك. وقالت الرئاسة المالية في بيان، إن الحكومة الانتقالية في باماكو تعرب عن تعازيها إلى موريتانيا إثر مقتل 7 موريتانيين قرب الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا شفافا وجادا في الحادث لتقديم الجناة إلى القضاء.
وتعهدت الرئاسة بحسب البيان بمشاركة نتائج التحقيق مع موريتانيا.
وأكد البيان عدم ضلوع الجيش في الحادث، مضيفا "حتى الآن لا يوجد أي شيء يشير لتورط القوات المسلحة المالية فيه".
واستغرب البيان تزامن الحادث مع الصعوبات التي تواجهها مالي إثر الحصار الذي فرضته عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي لا تضم موريتانيا.
وكان مصدر بوزارة الخارجية الموريتانية، أكد لسبوتنيك في وقت سابق اليوم، وصول وفد وزاري موريتاني إلى مالي لكشف ملابسات مقتل 7 موريتانيين.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول لكلا البلدين، تبلغ 2237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة، ويتنقل سكان المناطق الحدودية بين البلدين بدون عوائق خاصة التجار والموردون.
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