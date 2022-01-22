مدينتان برازيليتان تؤجلان العروض الرسمية للكرنفال إلى أبريل بسبب كورونا
© AFP 2021 / Sergio Limaأمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020
© AFP 2021 / Sergio Lima
أعلنت مدينتا ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتان، يوم الجمعة، تأجيل عروض الكرنفال حتى نهاية أبريل/ نيسان، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا مع تفشي سلالة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.
وألغت المدينتان بالفعل حفلات الكرنفال بالشوارع لكنهما ما زالتا تفكران في إقامة عروض مدراس السامبا في نهاية فبراير/ شباط. وقالت المدينتان في بيان مشترك إن عروض الكرنفال ستقام الآن في أواخر أبريل.
وقال دانييل سورانز وزير الصحة في ريو دي جانيرو للصحفيين، "للأسف لا تتوافر لدينا الأوضاع الصحية التي تتيح إقامة الكرنفال في الموعد المحدد"، وفقا لـ "رويترز".
وتشهد البرازيل حاليا ذروة الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19" بمتوسط ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية بسبب تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
وقال دانييل سورانز وزير الصحة في ريو دي جانيرو للصحفيين، "للأسف لا تتوافر لدينا الأوضاع الصحية التي تتيح إقامة الكرنفال في الموعد المحدد"، وفقا لـ "رويترز".
وتشهد البرازيل حاليا ذروة الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19" بمتوسط ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية بسبب تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
Rio de Janeiro and Sao Paulo are postponing glittering parades that are highlight of carnival festivities due to surge in pandemic, Brazilian cities say pic.twitter.com/nTVhY37Epe— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 22, 2022