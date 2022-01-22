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https://arabic.sputniknews.com/20220122/مدينتان-برازيليتان-تؤجلان-العروض-الرسمية-للكرنفال-إلى-أبريل-بسبب-كورونا-1056833412.html
مدينتان برازيليتان تؤجلان العروض الرسمية للكرنفال إلى أبريل بسبب كورونا
مدينتان برازيليتان تؤجلان العروض الرسمية للكرنفال إلى أبريل بسبب كورونا
أعلنت مدينتا ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتان، يوم الجمعة، تأجيل عروض الكرنفال حتى نهاية أبريل/ نيسان، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا مع تفشي سلالة... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T10:29+0000
2022-01-22T10:29+0000
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وألغت المدينتان بالفعل حفلات الكرنفال بالشوارع لكنهما ما زالتا تفكران في إقامة عروض مدراس السامبا في نهاية فبراير/ شباط. وقالت المدينتان في بيان مشترك إن عروض الكرنفال ستقام الآن في أواخر أبريل.وقال دانييل سورانز وزير الصحة في ريو دي جانيرو للصحفيين، "للأسف لا تتوافر لدينا الأوضاع الصحية التي تتيح إقامة الكرنفال في الموعد المحدد"، وفقا لـ "رويترز".وتشهد البرازيل حاليا ذروة الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19" بمتوسط ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية بسبب تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
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العالم, البرازيل, فيروس كورونا

مدينتان برازيليتان تؤجلان العروض الرسمية للكرنفال إلى أبريل بسبب كورونا

10:29 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / Sergio Limaأمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020
أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / Sergio Lima
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أعلنت مدينتا ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتان، يوم الجمعة، تأجيل عروض الكرنفال حتى نهاية أبريل/ نيسان، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا مع تفشي سلالة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.
وألغت المدينتان بالفعل حفلات الكرنفال بالشوارع لكنهما ما زالتا تفكران في إقامة عروض مدراس السامبا في نهاية فبراير/ شباط. وقالت المدينتان في بيان مشترك إن عروض الكرنفال ستقام الآن في أواخر أبريل.

وقال دانييل سورانز وزير الصحة في ريو دي جانيرو للصحفيين، "للأسف لا تتوافر لدينا الأوضاع الصحية التي تتيح إقامة الكرنفال في الموعد المحدد"، وفقا لـ "رويترز".

وتشهد البرازيل حاليا ذروة الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19" بمتوسط ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية بسبب تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
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