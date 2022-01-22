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هيئة الزلازل المصرية تسجل حدوث هزة أرضية بالقرب من السويس
هيئة الزلازل المصرية تسجل حدوث هزة أرضية بالقرب من السويس
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء اليوم السبت (الساعة 9.23 بالتوقيت المحلي) هزة أرضية على بعد 32 كم غرب مدينة السويس، وأن قوتها بلغت 3.5 درجة على مقياس ريختر.وأوضح المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية، أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.وفي تصريحات له أمس أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، تعرض البلاد لزلازل كل يوم.وقال إن العام الماضي وحده سجل ما يقرب من ألف هزة أرضية في مصر.
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أخبار مصر الآن, مصر

هيئة الزلازل المصرية تسجل حدوث هزة أرضية بالقرب من السويس

21:07 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / Richter magnitude scale
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.
وجاء في بيان المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء اليوم السبت (الساعة 9.23 بالتوقيت المحلي) هزة أرضية على بعد 32 كم غرب مدينة السويس، وأن قوتها بلغت 3.5 درجة على مقياس ريختر.
وأوضح المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية، أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي تصريحات له أمس أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، تعرض البلاد لزلازل كل يوم.
وقال إن العام الماضي وحده سجل ما يقرب من ألف هزة أرضية في مصر.
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