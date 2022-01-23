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أنصار الله : طيران التحالف شن 45 غارة على خمس محافظات يمنية خلال أقل من 24 ساعة
أنصار الله : طيران التحالف شن 45 غارة على خمس محافظات يمنية خلال أقل من 24 ساعة
شن طيران التحالف العربي 45 غارة على مناطق متفرقة تسيطر عليها جماعة أنصار الله في عدد من المحافظات اليمنية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T21:02+0000
2022-01-23T21:02+0000
أنصار الله
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله : إن "طيران التحالف شن 18 غارة على مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب شرقي صنعاء، كما شن 4 غارات على مديرية الوادي التابعة للمحافظة نفسها.وأضافت أن طيران التحالف قصف بـ10 غارات مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، والتي لا تزال فيها بعض الجيوب الحوثية.وبحسب قناة "المسيرة" شن طيران التحالف 8 غارات على مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, اليمن

أنصار الله : طيران التحالف شن 45 غارة على خمس محافظات يمنية خلال أقل من 24 ساعة

21:02 GMT 23.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAHقصف التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء
قصف التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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شن طيران التحالف العربي 45 غارة على مناطق متفرقة تسيطر عليها جماعة أنصار الله في عدد من المحافظات اليمنية.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله : إن "طيران التحالف شن 18 غارة على مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب شرقي صنعاء، كما شن 4 غارات على مديرية الوادي التابعة للمحافظة نفسها.
وأضافت أن طيران التحالف قصف بـ10 غارات مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، والتي لا تزال فيها بعض الجيوب الحوثية.
وبحسب قناة "المسيرة" شن طيران التحالف 8 غارات على مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وفي محافظة صعدة شمال البلاد قصف طيران التحالف بـ 4 غارات مديرية الظاهر، و غارة أخرى على جمارك حرض التابع لمحافظة حجة على الحدود السعودية.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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