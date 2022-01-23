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https://arabic.sputniknews.com/20220123/البرهان-يقرر-تجديد-وقف-إطلاق-النار-على-امتداد-السودان-1056885624.html
البرهان يقرر تجديد وقف إطلاق النار على امتداد السودان
البرهان يقرر تجديد وقف إطلاق النار على امتداد السودان
قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفي كافة... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T18:49+0000
2022-01-23T18:49+0000
2022-01-23T18:49+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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ونص القرار، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على "فيسبوك" أن القرار يأتي "لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد. واستشرافاً لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن".وأكد القرار أن على "الجهات المختصة، وضع القرار موضع التنفيذ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
البرهان يقرر تجديد وقف إطلاق النار على امتداد السودان
قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات.
ونص القرار، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على "فيسبوك" أن القرار يأتي "لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد. واستشرافاً لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن".
وأكد القرار أن على "الجهات المختصة، وضع القرار موضع التنفيذ".