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التحالف العربي يرصد نشاطا عدائيا بطائرات مسيرة انطلقت من الجوف اليمنية
التحالف العربي يرصد نشاطا عدائيا بطائرات مسيرة انطلقت من الجوف اليمنية
أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، أنه رصد نشاطا عدائيا من جماعة "أنصار الله" باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T17:52+0000
2022-01-23T17:52+0000
العالم العربي
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ونقل موقع "مأرب برس" عن التحالف العربي إعلانه التحضير لعمليه عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد، مشيرا إلى أنه سيتخذ "الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية.ونشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم السبت، بيانا عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، نفت من خلاله ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة، مؤكدة أنه عار من الصحة.وكانت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.
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العالم العربي

التحالف العربي يرصد نشاطا عدائيا بطائرات مسيرة انطلقت من الجوف اليمنية

17:52 GMT 23.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، أنه رصد نشاطا عدائيا من جماعة "أنصار الله" باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.
ونقل موقع "مأرب برس" عن التحالف العربي إعلانه التحضير لعمليه عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد، مشيرا إلى أنه سيتخذ "الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".
نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم السبت، بيانا عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، نفت من خلاله ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة، مؤكدة أنه عار من الصحة.
وكانت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.
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