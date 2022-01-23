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الجامعة العربية تدعو لتصنيف "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية
الجامعة العربية تدعو لتصنيف "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية
حثت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على اتخاذ قرار حاسم بخصوص الهجمات التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:13+0000
2022-01-23T13:13+0000
اليمن
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وأوضح بيان للجامعة أنه بعد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين بالجامعة العربية، صدر قرار بإدانة واستنكار الهجمات الحوثية و"مطالبة كافة الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة".كما أشار البيان إلى "دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المدنيين".وأكدت الدول الأعضاء الوقوف مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتأييد ودعم حق أبو ظبي في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، وفقا للبيان.وكانت الإمارات، قد أعلنت، الاثنين الماضي، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي.وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين الماضي، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
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اليمن

الجامعة العربية تدعو لتصنيف "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية

13:13 GMT 23.01.2022
© AFP 2021معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021
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حثت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على اتخاذ قرار حاسم بخصوص الهجمات التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) ضد الإمارات، داعية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
وأوضح بيان للجامعة أنه بعد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين بالجامعة العربية، صدر قرار بإدانة واستنكار الهجمات الحوثية و"مطالبة كافة الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة".

كما أشار البيان إلى "دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المدنيين".
وأكدت الدول الأعضاء الوقوف مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتأييد ودعم حق أبو ظبي في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، وفقا للبيان.
وكانت الإمارات، قد أعلنت، الاثنين الماضي، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين الماضي، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
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