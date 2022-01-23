الحكومة المصرية تكشف حقيقة وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"

ونفى المركز، اليوم الأحد، كل ما تردد حول وقف التحويلات النقدية تكافل وكرامة، وذلك بعدما تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي نفت بدورها تلك الأنباء.وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.في السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريا، و20 مليار جنيه سنويا.وطالبت الوزارة المستفيدين من "تكافل وكرامة" حال مواجهة أي مشكلات، التقدم بتظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.وأهاب المركز الإعلامي بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
كشفت الحكومة المصرية من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تتحدث عن وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
ونفى المركز، اليوم الأحد، كل ما تردد حول وقف التحويلات النقدية تكافل وكرامة، وذلك بعدما تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي نفت بدورها تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.
في السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريا، و20 مليار جنيه سنويا.
وطالبت الوزارة المستفيدين من "تكافل وكرامة" حال مواجهة أي مشكلات، التقدم بتظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.
وأهاب المركز الإعلامي بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.