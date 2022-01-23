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https://arabic.sputniknews.com/20220123/المغرب-20-مليون-عملية-بالبطاقات-البنكية-عبر-الإنترنت-بلغت-77-مليار-درهم-1056875161.html
المغرب... 20 مليون عملية بالبطاقات البنكية عبر الإنترنت بلغت 7.7 مليار درهم
المغرب... 20 مليون عملية بالبطاقات البنكية عبر الإنترنت بلغت 7.7 مليار درهم
ارتفعت وتيرة التعاملات المالية عبر الإنترنت في المملكة المغربية خلال العام الماضي 2021، وذلك بالمقارنة بالعام الذي سبقه 2020. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:47+0000
2022-01-23T13:47+0000
الانترنت
بطاقات بنكية
أخبار المغرب اليوم
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وحسب تقرير صادر عن مركز النقديات، نشرته جريدة هسبريس المغربية، نما الأداء المالي عبر الإنترنت في المغرب بما يقارب "45% من حيث عدد العمليات، و28.1% على مستوى المبلغ الإجمالي".وعن طبيعة المبالغ التي تم استخدامها أوضح التقرير أن ما تم يقارب الـ "20 مليون عملية أداء بقيمة ناهزت 7.7 مليار درهم"، (وهو ما يقارب الـ77 مليون دولار أمريكي).ولفت التقرير إلى أن النشاط النقدي يتضمن "السحب من الصرافات الآلية وعمليات الدفع لدى التجار والتجارة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "هذا النشاط في مجمله 442.2 مليون عملية بحجم بلغ 317 مليار درهم".وعن أماكن ممارسة هذا النشاط عبر الانترنت، أوضح التقرير أن "المتاجر الكبرى، تأتي في مقدمة الجهات التي يتم من خلالها استعمال البطاقات البنكية المغربية بنسبة 26%، يليه الملابس بنسبة 11.3%، والمحطات بنسبة 77%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 5.8%".يشار إلى أن "عدد البطاقات البنكية في المغرب خلال نهاية السنة الجارية حوالي 17.9 مليون بطاقة، منها ما يقارب 10.9 مليون بطاقة بوظيفة الأداء بدون تماس".
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الانترنت, بطاقات بنكية, أخبار المغرب اليوم

المغرب... 20 مليون عملية بالبطاقات البنكية عبر الإنترنت بلغت 7.7 مليار درهم

13:47 GMT 23.01.2022
© flickr.com / Ministerio TIC Colombiaإنترنت
إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© flickr.com / Ministerio TIC Colombia
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ارتفعت وتيرة التعاملات المالية عبر الإنترنت في المملكة المغربية خلال العام الماضي 2021، وذلك بالمقارنة بالعام الذي سبقه 2020.
وحسب تقرير صادر عن مركز النقديات، نشرته جريدة هسبريس المغربية، نما الأداء المالي عبر الإنترنت في المغرب بما يقارب "45% من حيث عدد العمليات، و28.1% على مستوى المبلغ الإجمالي".
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وعن طبيعة المبالغ التي تم استخدامها أوضح التقرير أن ما تم يقارب الـ "20 مليون عملية أداء بقيمة ناهزت 7.7 مليار درهم"، (وهو ما يقارب الـ77 مليون دولار أمريكي).
ولفت التقرير إلى أن النشاط النقدي يتضمن "السحب من الصرافات الآلية وعمليات الدفع لدى التجار والتجارة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "هذا النشاط في مجمله 442.2 مليون عملية بحجم بلغ 317 مليار درهم".
وعن أماكن ممارسة هذا النشاط عبر الانترنت، أوضح التقرير أن "المتاجر الكبرى، تأتي في مقدمة الجهات التي يتم من خلالها استعمال البطاقات البنكية المغربية بنسبة 26%، يليه الملابس بنسبة 11.3%، والمحطات بنسبة 77%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 5.8%".
يشار إلى أن "عدد البطاقات البنكية في المغرب خلال نهاية السنة الجارية حوالي 17.9 مليون بطاقة، منها ما يقارب 10.9 مليون بطاقة بوظيفة الأداء بدون تماس".
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