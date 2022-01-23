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حماس تتبرأ من تصريحات وهتافات "مسيئة" للسعودية
حماس تتبرأ من تصريحات وهتافات "مسيئة" للسعودية
تبرأت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" من التصريحات التي أيدت الهجمات التي تشنها حركة "أنصار الله" اليمنية على الخليج، وكذلك الهتافات ضد السعودية التي... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T14:43+0000
2022-01-23T14:43+0000
اليمن
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وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، إنه "تعقيبا على التصريحات التي صدرت في الأيام الماضية، وما أطلق في ساحتنا الفلسطينية من هتافات ضد دول عربية وخليجية، نؤكد أن ذلك لا يعبر عن موقفنا".وكان محمود الزهار عضو المكتب السياسي للحركة قال في تصريحات تلفزيونية الجمعة الماضية إن هجمات "أنصار الله" "مشروعة" و"دفاع عن النفس"، واصفا ما يقوم به التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بأنه "عدوان"، مشددا على أن "هناك تشابها بين العدوان على اليمن، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين".ورفعت شعارات ضد السعودية والإمارات في مسيرات نظمت في قطاع غزة، أمس السبت، ووصفت بـ"المسيئة" للسعودية، ورفعت صور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وعبد الملك الحوثي زعيم أنصار الله اليمنية.وأكدت حركة حماس في البيان الذي نشره موقع "معا" الفلسطيني: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، نؤكد أن ذلك لا يعبر عن موقفنا وعن سياساتنا المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات بينها، وضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها".ودعت الحركة إلى وقف الصراعات الداخلية والبينية في الدول العربية والإسلامية، وجاء في بيانها: "يؤلمنا أشد الألم كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية، ونطالب بضرورة حقن الدماء، وندعو إلى اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها".وأكدت الحركة أنها "تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامنا وتقديرنا وأنها تسعى إلى بناء علاقات متوازنة معها لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده".
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اليمن, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية

حماس تتبرأ من تصريحات وهتافات "مسيئة" للسعودية

14:43 GMT 23.01.2022
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Adel Hana
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تبرأت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" من التصريحات التي أيدت الهجمات التي تشنها حركة "أنصار الله" اليمنية على الخليج، وكذلك الهتافات ضد السعودية التي أطلقت في مسيرات بقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، إنه "تعقيبا على التصريحات التي صدرت في الأيام الماضية، وما أطلق في ساحتنا الفلسطينية من هتافات ضد دول عربية وخليجية، نؤكد أن ذلك لا يعبر عن موقفنا".
وكان محمود الزهار عضو المكتب السياسي للحركة قال في تصريحات تلفزيونية الجمعة الماضية إن هجمات "أنصار الله" "مشروعة" و"دفاع عن النفس"، واصفا ما يقوم به التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بأنه "عدوان"، مشددا على أن "هناك تشابها بين العدوان على اليمن، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين".
ورفعت شعارات ضد السعودية والإمارات في مسيرات نظمت في قطاع غزة، أمس السبت، ووصفت بـ"المسيئة" للسعودية، ورفعت صور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وعبد الملك الحوثي زعيم أنصار الله اليمنية.
وأكدت حركة حماس في البيان الذي نشره موقع "معا" الفلسطيني: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، نؤكد أن ذلك لا يعبر عن موقفنا وعن سياساتنا المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات بينها، وضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها".
ودعت الحركة إلى وقف الصراعات الداخلية والبينية في الدول العربية والإسلامية، وجاء في بيانها: "يؤلمنا أشد الألم كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية، ونطالب بضرورة حقن الدماء، وندعو إلى اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها".
وأكدت الحركة أنها "تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامنا وتقديرنا وأنها تسعى إلى بناء علاقات متوازنة معها لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده".
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