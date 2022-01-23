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خبيرة أوبئة تحذر من الاحتفاظ بفرشاة أسنان المصاب بكورونا
خبيرة أوبئة تحذر من الاحتفاظ بفرشاة أسنان المصاب بكورونا
حذرت الدكتورة بيرثا هيدالجو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة ألاباما في برمنغهام (إنجلترا)، من احتفاظ الشخص الذي أصيب بكورونا بفرشاة أسنانه. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T16:35+0000
2022-01-23T16:35+0000
مجتمع
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ونقل موقع "eatingwell" عن هيدالجو قولها إنه يجب على من أصيب بفيروس كورونا بعد تعافيه تعقيم منزله والتخلص من فرشاة أسنانه.وأوضحت الخبيرة أنه على الرغم من أن فيروس كورونا بما في ذلك السلالة الجديدة " أوميكرون" لا يستقر على الأسطح، إلا أنه من المفيد تغيير فرشاة الأسنان أو رؤوس فرشاة الأسنان بعد الإصابة.وتفيد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن فيروس كورونا قد يعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على الأسطح غير المسامية الشائعة، لذلك يفضل استبدال فرشاة أسنانك بفرشاة جديدة خاصة إذا كنت تشارك حامل فرشاة أسنان مع شخص آخر.في السياق ذاته، نقلت هيدالجو عن جمعية طب الأسنان الأمريكية توصيتها باستبدال الفرشاة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر وهو ما لا يفعله معظم الأشخاص، كما ينبغي عدم ترك فرشاة الأسنان معرضة للهواء، حيث تسهم تغطيتها في الحماية من البكتيريا الموجودة في الهواء.وأكدت دراسات عديدة أن تبادل اللعاب يتسبب في انتقال فيروس كورونا، فيما يمكن لبعض أنواع غسول الفم التقليل من احتمالات الإصابة.
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خبيرة أوبئة تحذر من الاحتفاظ بفرشاة أسنان المصاب بكورونا

16:35 GMT 23.01.2022
CC0 / pixabay / Bru-nOمعجون أسنان
معجون أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
CC0 / pixabay / Bru-nO
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حذرت الدكتورة بيرثا هيدالجو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة ألاباما في برمنغهام (إنجلترا)، من احتفاظ الشخص الذي أصيب بكورونا بفرشاة أسنانه.
ونقل موقع "eatingwell" عن هيدالجو قولها إنه يجب على من أصيب بفيروس كورونا بعد تعافيه تعقيم منزله والتخلص من فرشاة أسنانه.
وأوضحت الخبيرة أنه على الرغم من أن فيروس كورونا بما في ذلك السلالة الجديدة " أوميكرون" لا يستقر على الأسطح، إلا أنه من المفيد تغيير فرشاة الأسنان أو رؤوس فرشاة الأسنان بعد الإصابة.
وتفيد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن فيروس كورونا قد يعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على الأسطح غير المسامية الشائعة، لذلك يفضل استبدال فرشاة أسنانك بفرشاة جديدة خاصة إذا كنت تشارك حامل فرشاة أسنان مع شخص آخر.
في السياق ذاته، نقلت هيدالجو عن جمعية طب الأسنان الأمريكية توصيتها باستبدال الفرشاة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر وهو ما لا يفعله معظم الأشخاص، كما ينبغي عدم ترك فرشاة الأسنان معرضة للهواء، حيث تسهم تغطيتها في الحماية من البكتيريا الموجودة في الهواء.
وأكدت دراسات عديدة أن تبادل اللعاب يتسبب في انتقال فيروس كورونا، فيما يمكن لبعض أنواع غسول الفم التقليل من احتمالات الإصابة.
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