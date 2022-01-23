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https://arabic.sputniknews.com/20220123/رئيس-وزراء-تايلاند-يزور-السعودية-بعد-انقطاع-في-العلاقات-دام-30-عاما-1056866622.html
رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية بعد انقطاع في العلاقات دام 30 عاما
رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية بعد انقطاع في العلاقات دام 30 عاما
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن قيام رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، بزيارة إلى المملكة العربية ‏السعودية خلال الأسبوع الحالي.‏ 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T10:16+0000
2022-01-23T10:16+0000
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وأشارت في بيان رسمي لها إلى أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع في تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، سيصل إلى السعودية بدعوة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتستمر لليوم التالي.وقالت في بيان رسمي لها: "زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للمملكة تأتي بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا".وذكرت قناة "العربية" السعودية أن زيارة رئيس وزراء تايلاند للمملكة العربية السعودية تأتي بعد انقطاع للعلاقات دام نحو 3 عقود.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية

رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية بعد انقطاع في العلاقات دام 30 عاما

10:16 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / JACK TAYLORرئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا
رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا
© AFP 2021 / JACK TAYLOR
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن قيام رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، بزيارة إلى المملكة العربية ‏السعودية خلال الأسبوع الحالي.‏
وأشارت في بيان رسمي لها إلى أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع في تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، سيصل إلى السعودية بدعوة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتستمر لليوم التالي.
وقالت في بيان رسمي لها: "زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للمملكة تأتي بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا".
وذكرت قناة "العربية" السعودية أن زيارة رئيس وزراء تايلاند للمملكة العربية السعودية تأتي بعد انقطاع للعلاقات دام نحو 3 عقود.
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