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https://arabic.sputniknews.com/20220123/شتائم-للسعودية-والسعوديين-خلال-مسيرات-مؤيدة-للحريري-في-بيروت-ومناطق-أخرى-فيديو-1056860668.html
شتائم للسعودية والسعوديين خلال مسيرات مؤيدة للحريري في بيروت ومناطق أخرى.. فيديو
شتائم للسعودية والسعوديين خلال مسيرات مؤيدة للحريري في بيروت ومناطق أخرى.. فيديو
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرات داعمة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وذلك بعد قراره العزوف عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T06:05+0000
2022-01-23T06:05+0000
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وأظهرت المقاطع المنشورة قيام مناصرو "تيار المستقبل" الموالون للحريري بترداد شعارات مؤيدة وداعمة له في شوارع بيروت، وذلك بعد قراره عن العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان.وعمد بعض المناصرين إلى توجيه الشتائم إلى السعودية والسعوديين خلال المسيرات التي نظمها تيار المستقبل في بيروت ومناطق لبنانية أخرى.
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العالم العربي, السعودية, لبنان

شتائم للسعودية والسعوديين خلال مسيرات مؤيدة للحريري في بيروت ومناطق أخرى.. فيديو

06:05 GMT 23.01.2022
© AP Photo / Stringerجمهور تيار المستقبل في لبنان
جمهور تيار المستقبل في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Stringer
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرات داعمة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وذلك بعد قراره العزوف عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان.
وأظهرت المقاطع المنشورة قيام مناصرو "تيار المستقبل" الموالون للحريري بترداد شعارات مؤيدة وداعمة له في شوارع بيروت، وذلك بعد قراره عن العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان.
وعمد بعض المناصرين إلى توجيه الشتائم إلى السعودية والسعوديين خلال المسيرات التي نظمها تيار المستقبل في بيروت ومناطق لبنانية أخرى.
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