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https://arabic.sputniknews.com/20220123/لقطات-تكشف-حجم-الدمار-في-المنطقة-التي-استهدفتها-أنصار-الله-في-السعودية-فيديو-1056887834.html
لقطات تكشف حجم الدمار في المنطقة التي استهدفتها "أنصار الله" في السعودية.. فيديو
لقطات تكشف حجم الدمار في المنطقة التي استهدفتها "أنصار الله" في السعودية.. فيديو
نشرت وسائل إعلام سعودية مساء اليوم مشاهد لما تقول إنه آثار الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية على المنطقة الصناعية في محافظة أحد المسارحة جنوب غربي... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T20:58+0000
2022-01-23T20:58+0000
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وأظهرت المقاطع والصور التي نشرتها قناة "العربية" السعودية تأثير الهجوم على أحد شوارع المنطقة، حيث تظهر في المقطع إصابة أحد المباني، وتأثير سيارات موجودة المنطقة.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية شنت هجوما بصاروخ باليستي على المنطقة الصناعية في محافظة أحد المسارحة.وقال التحالف "وقوع اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة" (وهي محافظة سعودية تتبع إمارة منطقة جازان، جنوب غربي المملكة).وأوضح التحالف في بيان له أن "هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية".وأشار إلى إلى أنه "بحسب تقرير أولي، أصيب مقيم بإصابة طفيفة وجاري تقييم الأضرار بالموقع"، مؤكدا أن الاستجابة الفورية للتهديد "تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".
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اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, السعودية

لقطات تكشف حجم الدمار في المنطقة التي استهدفتها "أنصار الله" في السعودية.. فيديو

20:58 GMT 23.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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نشرت وسائل إعلام سعودية مساء اليوم مشاهد لما تقول إنه آثار الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية على المنطقة الصناعية في محافظة أحد المسارحة جنوب غربي البلاد.
وأظهرت المقاطع والصور التي نشرتها قناة "العربية" السعودية تأثير الهجوم على أحد شوارع المنطقة، حيث تظهر في المقطع إصابة أحد المباني، وتأثير سيارات موجودة المنطقة.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية شنت هجوما بصاروخ باليستي على المنطقة الصناعية في محافظة أحد المسارحة.
وقال التحالف "وقوع اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة" (وهي محافظة سعودية تتبع إمارة منطقة جازان، جنوب غربي المملكة).
وأوضح التحالف في بيان له أن "هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية".
وأشار إلى إلى أنه "بحسب تقرير أولي، أصيب مقيم بإصابة طفيفة وجاري تقييم الأضرار بالموقع"، مؤكدا أن الاستجابة الفورية للتهديد "تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".
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