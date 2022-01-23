ما صحة أنباء حول طلب شي جين من بوتين "عدم مهاجمة أوكرانيا" خلال الألعاب الأولمبية؟

وقالت السفارة في بيان: "منشور وكالة بلومبرج الذي يُزعم أن رئيس الصين طلب من نظيره الروسي عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الأولمبياد، حتى لا يفسد هذا الحدث ، مزيفة واستفزازية".ويتهم عدد من الدول الغربية روسيا، بالتحضير لغزو عسكري محتمل لأوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مرارا، معتبرة أن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية.
أكدت السفارة الصينية في روسيا، اليوم الأحد، أن الأخبار التي نشرت في وسائل الإعلام الأميركية بشأن طلب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين "عدم مهاجمة أوكرانيا" خلال أولمبياد بكين غير صحيحة واستفزازية.
وقالت السفارة في بيان: "منشور وكالة بلومبرج الذي يُزعم أن رئيس الصين طلب من نظيره الروسي عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الأولمبياد، حتى لا يفسد هذا الحدث ، مزيفة واستفزازية".
وأضافت السفارة أن "الجانب الصيني يؤيد تسوية الخلافات من خلال الحوار والمشاورات في إطار اتفاقيات مينسك".
ويتهم عدد من الدول الغربية روسيا، بالتحضير لغزو عسكري محتمل لأوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مرارا، معتبرة أن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية.