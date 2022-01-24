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https://arabic.sputniknews.com/20220124/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-تقلبات-جوية-وبرد-قارس-يبدأ-في-هذا-الموعد-1057039738.html
الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية وبرد قارس يبدأ في هذا الموعد
الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية وبرد قارس يبدأ في هذا الموعد
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، رصد تقلبات جوية تبدأ الأربعاء المقبل. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T19:14+0000
2022-01-24T19:14+0000
2022-01-24T19:14+0000
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وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن "التقلبات الجوية عبارة عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بجانب نشاط للرياح وانخفاض آخر ملحوظ فى درجات الحرارة".ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، إلى أن "درجات الحرارة اليوم (الاثنين) وغدا على القاهرة ستكون 15 درجة نهارا و7 درجات ليلا".وأشارت، بحسب موقع "مصراوي"، إلى أن الطقس سيكون باردا على السواحل الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد البرودة على كل المناطق خلال ساعات الليل، حيث يصل الطقس للبرودة القارسة والصقيع.وشددت على أن الطقس سيستمر على هذا النحو اليوم وغدا، "لكن بداية من الأربعاء المقبل سيكون هناك مزيد من انخفاض الحرارة والتي تسجل على القاهرة 13 درجة نهارا و5 درجات ليلا".
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أخبار مصر الآن, مصر
الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية وبرد قارس يبدأ في هذا الموعد
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، رصد تقلبات جوية تبدأ الأربعاء المقبل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن "التقلبات الجوية عبارة عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بجانب نشاط للرياح وانخفاض آخر ملحوظ فى درجات الحرارة".
ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، إلى أن "درجات الحرارة اليوم (الاثنين) وغدا على القاهرة ستكون 15 درجة نهارا و7 درجات ليلا".
وأشارت، بحسب موقع "
مصراوي
"، إلى أن الطقس سيكون باردا على السواحل الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد البرودة على كل المناطق خلال ساعات الليل، حيث يصل الطقس للبرودة القارسة والصقيع.
وشددت على أن الطقس سيستمر على هذا النحو اليوم وغدا، "لكن بداية من الأربعاء المقبل سيكون هناك مزيد من انخفاض الحرارة والتي تسجل على القاهرة 13 درجة نهارا و5 درجات ليلا".