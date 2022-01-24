تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بيان رسمي من جيش بوركينا فاسو بإقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-تقلبات-جوية-وبرد-قارس-يبدأ-في-هذا-الموعد-1057039738.html
الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية وبرد قارس يبدأ في هذا الموعد
الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية وبرد قارس يبدأ في هذا الموعد
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، رصد تقلبات جوية تبدأ الأربعاء المقبل. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T19:14+0000
2022-01-24T19:14+0000
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103833/48/1038334854_0:230:3013:1924_1920x0_80_0_0_62111c1285bb1f1d6cdb48136fee21b8.jpg
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن "التقلبات الجوية عبارة عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بجانب نشاط للرياح وانخفاض آخر ملحوظ فى درجات الحرارة".ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، إلى أن "درجات الحرارة اليوم (الاثنين) وغدا على القاهرة ستكون 15 درجة نهارا و7 درجات ليلا".وأشارت، بحسب موقع "مصراوي"، إلى أن الطقس سيكون باردا على السواحل الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد البرودة على كل المناطق خلال ساعات الليل، حيث يصل الطقس للبرودة القارسة والصقيع.وشددت على أن الطقس سيستمر على هذا النحو اليوم وغدا، "لكن بداية من الأربعاء المقبل سيكون هناك مزيد من انخفاض الحرارة والتي تسجل على القاهرة 13 درجة نهارا و5 درجات ليلا".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103833/48/1038334854_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e19ce7ae19e3ed81d7ef73118f53422.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, مصر

الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية وبرد قارس يبدأ في هذا الموعد

19:14 GMT 24.01.2022
© AP Photo / Amr Nabilعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، رصد تقلبات جوية تبدأ الأربعاء المقبل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن "التقلبات الجوية عبارة عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بجانب نشاط للرياح وانخفاض آخر ملحوظ فى درجات الحرارة".
ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، إلى أن "درجات الحرارة اليوم (الاثنين) وغدا على القاهرة ستكون 15 درجة نهارا و7 درجات ليلا".
وأشارت، بحسب موقع "مصراوي"، إلى أن الطقس سيكون باردا على السواحل الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد البرودة على كل المناطق خلال ساعات الليل، حيث يصل الطقس للبرودة القارسة والصقيع.
وشددت على أن الطقس سيستمر على هذا النحو اليوم وغدا، "لكن بداية من الأربعاء المقبل سيكون هناك مزيد من انخفاض الحرارة والتي تسجل على القاهرة 13 درجة نهارا و5 درجات ليلا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة الكاميرون 0 X جزر القمر 0 في بطولة الأمم الأفريقية (الشوط الأول)18:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية