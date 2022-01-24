الكرملين: روسيا تفي دائما بالتزامات توريد الغاز إلى أوروبا

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للتخلي عن توريد الغاز إلى أوروبا حال فرض عقوبات عليها، وهو ما تخشاه بريطانيا: "إن هذا مثال رائع آخر على هستريا المعلومات المضللة المقترنة بالحشو المضلل والاستفزاز".وأكد بيسكوف: أن "روسيا كانت في أصعب لحظات علاقاتنا ضامنًا موثوقًا به لأمن الطاقة في أوروبا، وفي أصعب لحظات المواجهة بين الشرق والغرب، أوفت روسيا بشكل لا تشوبه شائبة بالتزاماتها التعاقدية".وردا على سؤال عما إذا فرضت عقوبات بالفعل، هل ستواصل روسيا التعامل بنفس الطريقة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "روسيا لم تعط سببا أبدا للشك في موثوقيتها"
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، مزاعم احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بأنها مثال رائع على هستيريا المعلومات المضللة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للتخلي عن توريد الغاز إلى أوروبا حال فرض عقوبات عليها، وهو ما تخشاه بريطانيا: "إن هذا مثال رائع آخر على هستريا المعلومات المضللة المقترنة بالحشو المضلل والاستفزاز".
وأكد بيسكوف: أن "روسيا كانت في أصعب لحظات علاقاتنا ضامنًا موثوقًا به لأمن الطاقة في أوروبا، وفي أصعب لحظات المواجهة بين الشرق والغرب، أوفت روسيا بشكل لا تشوبه شائبة بالتزاماتها التعاقدية".
وردا على سؤال عما إذا فرضت عقوبات بالفعل، هل ستواصل روسيا التعامل بنفس الطريقة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "روسيا لم تعط سببا أبدا للشك في موثوقيتها"