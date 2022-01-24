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الكرملين: روسيا تفي دائما بالتزامات توريد الغاز إلى أوروبا
الكرملين: روسيا تفي دائما بالتزامات توريد الغاز إلى أوروبا
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، مزاعم احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بأنها مثال رائع على هستيريا المعلومات... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:16+0000
2022-01-24T12:16+0000
روسيا
أوروبا
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للتخلي عن توريد الغاز إلى أوروبا حال فرض عقوبات عليها، وهو ما تخشاه بريطانيا: "إن هذا مثال رائع آخر على هستريا المعلومات المضللة المقترنة بالحشو المضلل والاستفزاز".وأكد بيسكوف: أن "روسيا كانت في أصعب لحظات علاقاتنا ضامنًا موثوقًا به لأمن الطاقة في أوروبا، وفي أصعب لحظات المواجهة بين الشرق والغرب، أوفت روسيا بشكل لا تشوبه شائبة بالتزاماتها التعاقدية".وردا على سؤال عما إذا فرضت عقوبات بالفعل، هل ستواصل روسيا التعامل بنفس الطريقة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "روسيا لم تعط سببا أبدا للشك في موثوقيتها"
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الكرملين: روسيا تفي دائما بالتزامات توريد الغاز إلى أوروبا

12:16 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصور المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
 المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، مزاعم احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بأنها مثال رائع على هستيريا المعلومات المضللة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للتخلي عن توريد الغاز إلى أوروبا حال فرض عقوبات عليها، وهو ما تخشاه بريطانيا: "إن هذا مثال رائع آخر على هستريا المعلومات المضللة المقترنة بالحشو المضلل والاستفزاز".

وأكد بيسكوف: أن "روسيا كانت في أصعب لحظات علاقاتنا ضامنًا موثوقًا به لأمن الطاقة في أوروبا، وفي أصعب لحظات المواجهة بين الشرق والغرب، أوفت روسيا بشكل لا تشوبه شائبة بالتزاماتها التعاقدية".

وردا على سؤال عما إذا فرضت عقوبات بالفعل، هل ستواصل روسيا التعامل بنفس الطريقة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "روسيا لم تعط سببا أبدا للشك في موثوقيتها"
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