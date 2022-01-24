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https://arabic.sputniknews.com/20220124/بريطانيا-تسحب-عددا-من-موظفي-السفارة-في-كييف--1056895736.html
بريطانيا تسحب عددا من موظفي السفارة في كييف
بريطانيا تسحب عددا من موظفي السفارة في كييف
بدأت المملكة المتحدة بسحب جزء من موظفي السفارة في كييف وعائلاتهم على خلفية إمكانية تفاقم محتمل للوضع في البلاد، وفقًا لتوصية وزارة الخارجية البريطانية. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T08:29+0000
2022-01-24T08:29+0000
العالم
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ستواصل السفارة العمل.رفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال قتالية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة في نفس الوقت. في الوقت نفسه، أعربت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن قلقها بشأن الزيادة المزعومة في "الأعمال القتالية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.وكانت قد أجلت الولايات المتحدة جزء من بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا في وقت سابقوأعلن البرلماني الروسي عن شبه جزيرة القرم، سيرغي تسيكوف، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن إجلاء الولايات المتحدة لجزء من بعثتها الدبلوماسية، يمكن أن يشير إلى إعداد الغرب لاستفزاز عسكري في أوكرانيا.وقال تسيكوف لوكالة "سبوتنيك": "إجلاء الولايات المتحدة لجزء من بعثتها الدبلوماسية، يمكن أن يشير إلى إعداد واشنطن وحلفائها لاستفزاز عسكري في أوكرانيا".
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العالم

بريطانيا تسحب عددا من موظفي السفارة في كييف

08:29 GMT 24.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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بدأت المملكة المتحدة بسحب جزء من موظفي السفارة في كييف وعائلاتهم على خلفية إمكانية تفاقم محتمل للوضع في البلاد، وفقًا لتوصية وزارة الخارجية البريطانية.
ستواصل السفارة العمل.
وجاء في التحذير الذي صدر اليوم الاثنين أن "بعض موظفي السفارة وعائلاتهم ينسحبون من كييف ردا على التهديد المتزايد من روسيا. السفارة البريطانية لا تزال مفتوحة وستواصل القيام بالأعمال الأساسية".
رفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال قتالية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة في نفس الوقت. في الوقت نفسه، أعربت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن قلقها بشأن الزيادة المزعومة في "الأعمال القتالية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
وكانت قد أجلت الولايات المتحدة جزء من بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا في وقت سابق
وأعلن البرلماني الروسي عن شبه جزيرة القرم، سيرغي تسيكوف، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن إجلاء الولايات المتحدة لجزء من بعثتها الدبلوماسية، يمكن أن يشير إلى إعداد الغرب لاستفزاز عسكري في أوكرانيا.

وقال تسيكوف لوكالة "سبوتنيك": "إجلاء الولايات المتحدة لجزء من بعثتها الدبلوماسية، يمكن أن يشير إلى إعداد واشنطن وحلفائها لاستفزاز عسكري في أوكرانيا".
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