سوناطراك الجزائرية تقرر رفع سعر بيع الخام الصحراوي

ونقلت رويترز عن الشركة إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميل فبراير بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ، حيث كانت العلاوة 1.60 دولار لشحنات يناير/ كانون الثاني.وفي 3 يناير الجاري، أعلن المدير العام لشركة "سوناطراك"، توفيق حكار، أن الشركة الجزائرية تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا.وأوضح حكار أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات، مضيفا أنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، للتفاوض حول عودة "سوناطراك" إلى ليبيا، وتابع قائلًا: "قمنا باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ولن نترك هذه الاستكشافات دون تطوير".وفي كشف حكار، أن هناك سفن غاز تابعة لشركة "سوناطراك" أبحرت إلى المغرب مؤخرا ونقلت كميات صغيرة من غاز البروبان والبوتان في إطار عقود سابقة مع المغرب، مضيفا أن هذه العقود انتهت بنهاية 2021، ولم يتم تجديدها امتثالا للقرارات السيادية للجزائر المتخذة في هذا المجال.
قررت شركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الإثنين، رفع سعر خام المزيج الصحراوي في فبراير/شباط المقبل.
ونقلت رويترز عن الشركة إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميل فبراير بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ، حيث كانت العلاوة 1.60 دولار لشحنات يناير/ كانون الثاني.
وفي 3 يناير الجاري، أعلن المدير العام لشركة "سوناطراك"، توفيق حكار، أن الشركة الجزائرية تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا.
وأوضح حكار أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات، مضيفا أنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، للتفاوض حول عودة "سوناطراك" إلى ليبيا، وتابع قائلًا: "قمنا باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ولن نترك هذه الاستكشافات دون تطوير".
وفي كشف حكار، أن هناك سفن غاز تابعة لشركة "سوناطراك" أبحرت إلى المغرب مؤخرا ونقلت كميات صغيرة من غاز البروبان والبوتان في إطار عقود سابقة مع المغرب، مضيفا أن هذه العقود انتهت بنهاية 2021، ولم يتم تجديدها امتثالا للقرارات السيادية للجزائر المتخذة في هذا المجال.