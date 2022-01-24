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سوناطراك الجزائرية تقرر رفع سعر بيع الخام الصحراوي
سوناطراك الجزائرية تقرر رفع سعر بيع الخام الصحراوي
قررت شركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الإثنين، رفع سعر خام المزيج الصحراوي في فبراير/شباط المقبل. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T09:30+0000
2022-01-24T09:30+0000
اقتصاد
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ونقلت رويترز عن الشركة إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميل فبراير بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ، حيث كانت العلاوة 1.60 دولار لشحنات يناير/ كانون الثاني.وفي 3 يناير الجاري، أعلن المدير العام لشركة "سوناطراك"، توفيق حكار، أن الشركة الجزائرية تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا.وأوضح حكار أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات، مضيفا أنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، للتفاوض حول عودة "سوناطراك" إلى ليبيا، وتابع قائلًا: "قمنا باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ولن نترك هذه الاستكشافات دون تطوير".وفي كشف حكار، أن هناك سفن غاز تابعة لشركة "سوناطراك" أبحرت إلى المغرب مؤخرا ونقلت كميات صغيرة من غاز البروبان والبوتان في إطار عقود سابقة مع المغرب، مضيفا أن هذه العقود انتهت بنهاية 2021، ولم يتم تجديدها امتثالا للقرارات السيادية للجزائر المتخذة في هذا المجال.
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اقتصاد

سوناطراك الجزائرية تقرر رفع سعر بيع الخام الصحراوي

09:30 GMT 24.01.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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قررت شركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الإثنين، رفع سعر خام المزيج الصحراوي في فبراير/شباط المقبل.
ونقلت رويترز عن الشركة إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميل فبراير بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ، حيث كانت العلاوة 1.60 دولار لشحنات يناير/ كانون الثاني.
وفي 3 يناير الجاري، أعلن المدير العام لشركة "سوناطراك"، توفيق حكار، أن الشركة الجزائرية تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا.
وأوضح حكار أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات، مضيفا أنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، للتفاوض حول عودة "سوناطراك" إلى ليبيا، وتابع قائلًا: "قمنا باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ولن نترك هذه الاستكشافات دون تطوير".
وفي كشف حكار، أن هناك سفن غاز تابعة لشركة "سوناطراك" أبحرت إلى المغرب مؤخرا ونقلت كميات صغيرة من غاز البروبان والبوتان في إطار عقود سابقة مع المغرب، مضيفا أن هذه العقود انتهت بنهاية 2021، ولم يتم تجديدها امتثالا للقرارات السيادية للجزائر المتخذة في هذا المجال.
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