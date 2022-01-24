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صحيفة أمريكية: ألمانيا تخرج من تحت النفوذ الأمريكي باتجاه روسيا
صحيفة أمريكية: ألمانيا تخرج من تحت النفوذ الأمريكي باتجاه روسيا
بسبب التنافس بين القوى العظمى، اتخذت ألمانيا خيارا لصالح مصالحها الخاصة، مما أزعج واشنطن. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T10:42+0000
2022-01-24T10:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا
أخبار ألمانيا
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نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مقالا وصف فيه ديفيد جوتهارد، صاحب المقال، برلين بالشريك غير موثوق به لواشنطن مشيرا بوضوح إلى أن وصول المستشار الجديد أولاف شولتز إلى السلطة لم يجعل ألمانيا مطيعة للبيت الأبيض. وعلى وجه الخصوص، واصفا قرار الجانب الألماني برفض إمداد كييف بالسلاح ومساعدة الدول الأخرى في هذا الأمر بشكل خاص.بينما مرت رحلات الاستطلاع عبر المجال الجوي الألماني - وهو المسار المباشر بين المملكة المتحدة وأوكرانيا - كانت رحلات الأسلحة تتجاوز ألمانيا. قللت وزارة الدفاع البريطانية من أهمية التحليقات، مؤكدة أنها لم تطلب الإذن بالتحليق الجوي. لكن هذا هو الشيء: بريطانيا لم تطلب الإذن لأن ذلك سيجبر ألمانيا على قبول الطلب أو رفضه. واعتبرت المملكة المتحدة أن هذا القرار سيكون صعبًا على الحكومة الجديدة للمستشار أولاف شولتز .فعندما سئل عن تعليق "التيار الشمالي2 "، أجاب وزير دفاع السيد شولز: "يجب ألا نجر التيار الشمالي 2 إلى هذا الصراع."و اعترف الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم أن "كل شيء في داخلي يقاوم النزاعات فقط. لدفن مشروع مثير للجدل".وزيرة الخارجية أنالينا بوربوك قد تعارض خط الأنابيب، لكنه صوت واحد فقط في الحكومة. ودعا شولز إلى" بداية جديدة مؤهلة "في العلاقات مع بوتين" .بالإضافة إلى ذلك، فإنه مع قدوم المستشارالجديدة، تتعاون ألمانيا بنشاط مع بكين، التي في نظر واشنطن تظهر "عدم اهتمام بالنظام الدولي الديمقراطي".وعلق جيه فوريست أحد قراء المقال، قائلا" أن برلين الرسمية تهتم بمصالحها الخاصة، وهذا ربما يثير حفيظة الدول الأخرى. سوف يوفر "التيار الشمال 2 "طاقة مستقرة ورخيصة لعقود. وإن عدم الاستقرار في أوروبا الشرقية يهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي واليورو. حيث تبيع شركات صناعة السيارات الألمانية العديد من السيارات في الصين أكثر من أي مكان آخر. الديمقراطية وحقوق الإنسان (أو عدم وجودها) في أوكرانيا ليست موجودة كل هذا لا يؤثر على ألمانيا. نعم، كنت ستفعل الشيء نفسه لو كنت مستشارًا".وعلق دافيد هوود، أحد القراء قائلا "تفضيل المصالح الاقتصادية على مصالح الحرب الكبرى - أليس هذا أحد الافتراضات الرئيسية للعولمة؟ لقد تم بيع العولمة للعالم على أساس أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل سيوقف أي حرب كبرى. ما تفعله ألمانيا هو ما تبحث عنه بعد مصالحهم الاقتصادية الخاصة ، لأنهم هم أنفسهم يعتمدون على واردات الطاقة من روسيا ويصدرون صناعتهم إلى الصين: بالضبط ما كان من المفترض أن تحققه العولمة!". مؤخرا، استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية أنكا فيلدوسن وأعربت عن "خيبة أملها العميقة" إزاء قرار الحكومة الألمانية عدم تزويد كييف بأسلحة دفاعية. وبحسب رئيس القسم ، دميتري كوليبا ، فإن مثل هذه التصريحات ، بما في ذلك عدم جدوى عودة شبه جزيرة القرم ، والتردد في فصل روسيا عن سويفت ، لا تتوافق مع مستوى العلاقات بين الدول. وقال الوزير إن الأوكرانيين سيتذكرون هذا على مدى "عقود".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا, أخبار ألمانيا

صحيفة أمريكية: ألمانيا تخرج من تحت النفوذ الأمريكي باتجاه روسيا

10:42 GMT 24.01.2022
© REUTERS / MICHELE TANTUSSIميركل متحدثة في البوندستاغ
ميركل متحدثة في البوندستاغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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بسبب التنافس بين القوى العظمى، اتخذت ألمانيا خيارا لصالح مصالحها الخاصة، مما أزعج واشنطن.
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مقالا وصف فيه ديفيد جوتهارد، صاحب المقال، برلين بالشريك غير موثوق به لواشنطن مشيرا بوضوح إلى أن وصول المستشار الجديد أولاف شولتز إلى السلطة لم يجعل ألمانيا مطيعة للبيت الأبيض. وعلى وجه الخصوص، واصفا قرار الجانب الألماني برفض إمداد كييف بالسلاح ومساعدة الدول الأخرى في هذا الأمر بشكل خاص.
بينما مرت رحلات الاستطلاع عبر المجال الجوي الألماني - وهو المسار المباشر بين المملكة المتحدة وأوكرانيا - كانت رحلات الأسلحة تتجاوز ألمانيا. قللت وزارة الدفاع البريطانية من أهمية التحليقات، مؤكدة أنها لم تطلب الإذن بالتحليق الجوي. لكن هذا هو الشيء: بريطانيا لم تطلب الإذن لأن ذلك سيجبر ألمانيا على قبول الطلب أو رفضه. واعتبرت المملكة المتحدة أن هذا القرار سيكون صعبًا على الحكومة الجديدة للمستشار أولاف شولتز .
عامل آخر اختلفت الآراء بشأنه بين ألمانيا والولايات المتحدة وهو "التيار الشمالي2". إذا كانت واشنطن متأكدة من أن خط أنابيب الغاز الروسي سيُغلق بسبب "الغزو" ، فإن شولتز يدعو إلى التمييز بين الألعاب السياسية والمهام الاقتصادية.
فعندما سئل عن تعليق "التيار الشمالي2 "، أجاب وزير دفاع السيد شولز: "يجب ألا نجر التيار الشمالي 2 إلى هذا الصراع."
و اعترف الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم أن "كل شيء في داخلي يقاوم النزاعات فقط. لدفن مشروع مثير للجدل".
وزيرة الخارجية أنالينا بوربوك قد تعارض خط الأنابيب، لكنه صوت واحد فقط في الحكومة. ودعا شولز إلى" بداية جديدة مؤهلة "في العلاقات مع بوتين" .
بالإضافة إلى ذلك، فإنه مع قدوم المستشارالجديدة، تتعاون ألمانيا بنشاط مع بكين، التي في نظر واشنطن تظهر "عدم اهتمام بالنظام الدولي الديمقراطي".

وأضاف كاتب المقال "يبدو أن شولتز ملتزم بالحفاظ على صادرات ألمانيا البالغة 150 مليار دولار سنويًا إلى الصين بأي ثمن". وكمثال على ذلك ، استشهد بالوضع الأخير مع ليتوانيا، والذي سمح لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في البلاد. "الشركات الألمانية، بدلا من دعم جارتها الديمقراطية، تحذر ليتوانيا من الرضوخ لمطالب الصين أو تعليق الاستثمارات الألمانية"، مبديا إستيائه.

وعلق جيه فوريست أحد قراء المقال، قائلا" أن برلين الرسمية تهتم بمصالحها الخاصة، وهذا ربما يثير حفيظة الدول الأخرى. سوف يوفر "التيار الشمال 2 "طاقة مستقرة ورخيصة لعقود. وإن عدم الاستقرار في أوروبا الشرقية يهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي واليورو. حيث تبيع شركات صناعة السيارات الألمانية العديد من السيارات في الصين أكثر من أي مكان آخر. الديمقراطية وحقوق الإنسان (أو عدم وجودها) في أوكرانيا ليست موجودة كل هذا لا يؤثر على ألمانيا. نعم، كنت ستفعل الشيء نفسه لو كنت مستشارًا".

وقال ألين سباركس "إذن العنوان الرئيسي هو" هل ألمانيا حليف موثوق؟ ". لكي نكون منصفين، هل الولايات المتحدة حليف موثوق؟ لا".

وعلق دافيد هوود، أحد القراء قائلا "تفضيل المصالح الاقتصادية على مصالح الحرب الكبرى - أليس هذا أحد الافتراضات الرئيسية للعولمة؟ لقد تم بيع العولمة للعالم على أساس أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل سيوقف أي حرب كبرى. ما تفعله ألمانيا هو ما تبحث عنه بعد مصالحهم الاقتصادية الخاصة ، لأنهم هم أنفسهم يعتمدون على واردات الطاقة من روسيا ويصدرون صناعتهم إلى الصين: بالضبط ما كان من المفترض أن تحققه العولمة!".
مؤخرا، استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية أنكا فيلدوسن وأعربت عن "خيبة أملها العميقة" إزاء قرار الحكومة الألمانية عدم تزويد كييف بأسلحة دفاعية. وبحسب رئيس القسم ، دميتري كوليبا ، فإن مثل هذه التصريحات ، بما في ذلك عدم جدوى عودة شبه جزيرة القرم ، والتردد في فصل روسيا عن سويفت ، لا تتوافق مع مستوى العلاقات بين الدول. وقال الوزير إن الأوكرانيين سيتذكرون هذا على مدى "عقود".
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