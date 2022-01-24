تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/مجلس-النواب-الليبي-يطلب-من-خارطة-الطريق-تحديد-موعد-حتمي-لإجراء-الانتخابات-1057032904.html
مجلس النواب الليبي يطلب من "خارطة الطريق" تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات
مجلس النواب الليبي يطلب من "خارطة الطريق" تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات
استأنف مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس ‏النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس،... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T16:18+0000
2022-01-24T16:18+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050760529_612:0:4253:2048_1920x0_80_0_0_1ef5738a23dafc5a75b934cd01e77a26.jpg
واستهلت جلسة اليوم بالاستماع إلى ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب، سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني او المسار الانتخابي، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وبعد مداولة ومناقشة ما وصلت إليه اللجنة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وفقا لقرار منحها الثقة من قبل مجلس النواب، وبعد مناقشة ومداولة كل ذلك خلصت الجلسة إلى التالي:1) على لجنة خارطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وإذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقا للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين، ويتم متابعة أعمال هذه اللجنة، وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها، وتحديد مدة عملها على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب، ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري، وتقديم ألية لاختيار رئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء، واستلام المستندات المطلوبة.2) بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم.3) مطالبة النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.4) على من ينوي الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/ويليامز-لـسبوتنيك-نحث-برلمان-ليبيا-للتركيز-على-إجراء-الانتخابات-بدلا-من-تبني-تغيير-الحكومة-1056504496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050760529_1067:0:3798:2048_1920x0_80_0_0_efd7753d5f11d53357b121e2be954f4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

مجلس النواب الليبي يطلب من "خارطة الطريق" تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات

16:18 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
مجلس النواب الليبي
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبر
استأنف مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس ‏النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري والنائب الثاني ‏لرئيس المجلس، الدكتور أحميد حومة، وبحضور 122 نائبا.‏
واستهلت جلسة اليوم بالاستماع إلى ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب، سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني او المسار الانتخابي، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وبعد مداولة ومناقشة ما وصلت إليه اللجنة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وفقا لقرار منحها الثقة من قبل مجلس النواب، وبعد مناقشة ومداولة كل ذلك خلصت الجلسة إلى التالي:
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
ويليامز لـ"سبوتنيك": نحث برلمان ليبيا للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من تبني تغيير الحكومة
18 يناير, 20:22 GMT
1) على لجنة خارطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وإذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقا للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين، ويتم متابعة أعمال هذه اللجنة، وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها، وتحديد مدة عملها على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب، ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري، وتقديم ألية لاختيار رئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء، واستلام المستندات المطلوبة.
2) بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم.
3) مطالبة النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.
4) على من ينوي الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية