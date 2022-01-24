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https://arabic.sputniknews.com/20220124/محمد-بن-راشد-يكشف-عن-إنجاز-جديد-للإمارات-الأولى-عالميا-في-التكيف-مع-المتغيرات-1057025063.html
محمد بن راشد يكشف عن إنجاز جديد للإمارات... الأولى عالميا في التكيف مع المتغيرات
محمد بن راشد يكشف عن إنجاز جديد للإمارات... الأولى عالميا في التكيف مع المتغيرات
أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، أن الإمارات العربية المتحدة الأولى عالميا في 152 مؤشر اقتصادي وتنموي. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T13:17+0000
2022-01-24T13:17+0000
2022-01-24T13:17+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وكتب ابن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "دولة الإمارات الأولى عالميا في 152 مؤشرا تنمويا واقتصاديا".وواصل حاكم دبي: "دولة الإمارات الأولى عالميا في ثقة الشعب بحكومته.. دولة الإمارات الأولى عالميا في التكيف مع المتغيرات.. الإمارات أولا … الإمارات دائما".وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد مؤخرا أن "الإنجازات التي تحققها بلاده الإمارات العربية المتحدة ليست لأبنائها فقط، وإنما لإخواننا العرب أيضا". وشدد في مقطع فيديو له بعنوان "ومضات قيادية" نشره عبر حسابه على موقع "إنستعرام" على ضرورة "العمل والوصول إلى أهداف بعيدة، وعدم انتظار المستقبل وإنما صنعه من اليوم".
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن راشد يكشف عن إنجاز جديد للإمارات... الأولى عالميا في التكيف مع المتغيرات
أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، أن الإمارات العربية المتحدة الأولى عالميا في 152 مؤشر اقتصادي وتنموي.
وكتب ابن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "دولة الإمارات الأولى عالميا في 152 مؤشرا تنمويا واقتصاديا".
وواصل حاكم دبي: "دولة الإمارات الأولى عالميا في ثقة الشعب بحكومته.. دولة الإمارات الأولى عالميا في التكيف مع المتغيرات.. الإمارات أولا … الإمارات دائما".
وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد مؤخرا أن "الإنجازات التي تحققها بلاده الإمارات العربية المتحدة ليست لأبنائها فقط، وإنما لإخواننا العرب أيضا".
وشدد في مقطع فيديو له بعنوان "ومضات قيادية" نشره عبر حسابه على موقع "إنستعرام" على ضرورة "العمل والوصول إلى أهداف بعيدة، وعدم انتظار المستقبل وإنما صنعه من اليوم".